Importurile de aur ale Chinei au depășit 1.000 de tone anul acesta

Importurile de aur ale Chinei sunt la un nivel record anul acesta, subliniind cererea rezilientă pe cea mai mare piață globală a metalelor prețioase, după declinul recent al cotațiilor, transmite Bloomberg.

Achizițiile externe până în august au depășit 1.000 tone, depășind nivelul total înregistrat pe ansamblul anului trecut, conform celor mai recente date vamale. Cererea puternică pentru investiții a păstrat prețurile mai ridicate în China decât pe plan global, stimulând importurile, a apreciat Zijie Wu, analist la Jinrui Futures Co.

‘De la începutul anului yuanul rămâne puternic, cea ce creează condiții favorabile pentru importurile de aur și dă posibilitatea autorităților de reglementare să acorde plafoane de aprobare mai generoase’, a explicat Wu.

Fondurile tranzacționate la bursă din China au adăugat aproximativ 44 tone până în august, un avans de 18% de la începutul anului, conform datelor Shanghai Gold Exchange. Scăderea prețului metalului galben și aprecierea yuanului au menținut interesul investitorilor.

Nivelul ridicat al importurilor din ultimele luni continuă avântul de la începutul anului, când investitorii au majorat achizițiile după ce cotația aurului s-a prăbușit în ianuarie.

Băncile au licențe pentru a importa aur conform unor cote strict controlate, stabilit de Banca Centrală a Chinei (PBOC). Importurile au fost de asemenea susținute de noul regim de licențiere de la 1 iunie, care încurajează băncile să epuizeze cotele existente.

China este cel mai mare cumpărător de aur din lume, iar cererea este susținută atât de incertitudinile economice cât și de alternativele mai limitate de investiții față de alte țări.

Banca Centrală a Chinei a cumpărat în august cea mai mare cantitate de aur începând din 2023, extinzând la aproape doi ani seria de cumpărături.

Luni, uncia de aur a scăzut cu 0,2%, la 4.370 dolari.