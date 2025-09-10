Sorin Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanțelor

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă, a fost propus de ministrul Finanțelor.

Grindeanu a fost întrebat dacă în ședințele fostului guvern au existat semnale de alarmă, cifre sau prezentări legate de situația deficitului, din partea lui Marcel Boloș sau a altor miniștri.

‘Eu aș vrea să înțelegeți următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă pentru a merge țintit spre anumite puncte pe care Guvernul le considera, sau era o lipsă de finanțare, deci mecanismul acesta prin care s-a folosit fondul rezervă a fost propus de ministrul Finanțelor, nu a fost propus de altcineva. (…) Deci toate aceste lucruri au fost făcute printr-un mecanism legal, dar care avea la bază o fundamentare, și la acea zicere am fost de față și cred că e și pe stenogramele de la Guvern, în care ministrul Finanțelor spunea că aceste cheltuieli, dacă vom folosi acest mecanism, vor fi mult mai bine ținute sub control decât dacă se merge pe calea clasică, cea de rectificare. Asta ca să închid aceste lucruri’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a menționat că a beneficiat, ca ministru al Transporturilor, de sume din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi.

‘Ca ministru al Transporturilor evident că am avut nevoie și știți foarte bine că de fiecare dată Ministerul Transporturilor cerea bani pentru a continua investițiile în autostrăzi, pentru a face lucrurile pe care le cunoașteți foarte bine și da, Ministerul Transporturilor, alături de aproape toate ministerele, a beneficiat de sume prin acest mecanism, din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi. Mi-aș dori să avem continuarea acestor lucrări și acum’, a afirmat Grindeanu.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, luni, că demontează ‘minciuna’ conform căreia ar fi cheltuit ‘discreționar’ și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, menționând că acest fond nu a stat ‘în pixul premierului’, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor.