Grindeanu: România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă

România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă, a afirmat vineri dimineața președintele PSD, Sorin Grindeanu.

‘Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale. Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis – de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou Guvern format din profesioniști’, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă a căzut pe un bloc din Galați.