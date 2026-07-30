Sorin Grindeanu: Vineri voi organiza încă un plen al Camerei Deputaților

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că vineri va fi organizată o nouă ședință de plen a acestui for, în care vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Agriculturii și de cel al Transporturilor.

‘Vă anunț că voi mai organiza vineri încă un plen al Camerei Deputaților pentru a vota proiectele solicitate de Finanțe, Agricultură și Transporturi. Am toată deschiderea pentru a organiza oricâte ședințe este nevoie pentru a suplini lipsa de acțiune și mai ales de legalitate în care se află premierul și Guvernul demis. Ilie Bolojan trebuie să se gândească serios dacă mai vrea să țină România blocată’, a spus Grindeanu miercuri la Palatul Parlamentului.

El a menționat că 14 deputați PNL au votat în plenul Camerei Deputaților miercuri pentru inițiativa legislativă propusă de PSD prin care se deblochează o serie de posturi din Sănătate.

‘Astăzi am votat la Camera Deputaților mai multe inițiative ale PSD care au rezolvat o parte din urgențele țării. Am deblocat posturile din Sănătate. Am văzut că aseară Bolojan număra iar paturile, așa, ca un contabil. Încă nu a înțeles că viața oamenilor nu este un tabel în excel. Aici vreau să fac o mențiune specială și aș vrea să le mulțumesc în mod special celor 14 deputați PNL care au trecut peste ordinul politic cinic al lui Bolojan și au votat acest amendament și această lege. Celorlalți deputați PNL le transmit – să le fie rușine!’, a spus președintele Camerei.

Grindeanu a adăugat că o altă inițiativă a PSD este cea privind prelungirea termenului pentru TVA de 9% la locuințe până la 30 septembrie.

‘Am adoptat măsurile pentru temperarea prețurilor la carburant. Eu cred că aici vom mai avea în perioada următoare, așa că trebuie să ne adaptăm și trebuie să mai lucrăm să găsim mecanisme poate și mai bune. Și am adoptat prima didactică de 1.500 de lei, din fonduri europene’, a precizat Grindeanu.