Sosirile în structurile de primire turistică, în scădere cu 1,8% în primele 9 luni

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2025, au însumat 10,952 milioane persoane, în scădere cu 1,8% față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate miercuri.

Din numărul total de sosiri, în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 17,8%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada menționată au însumat 23,875 milioane, în scădere cu 0,9% față de cele din perioada similară din 2024.

Din numărul total de înnoptări, în primele 9 luni din acest an, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 83,3%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 16,7%.

Durata medie a șederii în primele 9 luni din 2025, a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2,0 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în primele 9 luni din 2025 a fost de 30,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,0 puncte procentuale față de perioada 01 ianuarie -30 septembrie 2024.

Pe județe, în primele 9 luni din acest an, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1,745 milioane persoane), Municipiul București (1,488 milioane persoane) și Brașov (1,045 milioane persoane), iar înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), au înregistrat valori mai mari în: Constanța (5,386 milioane persoane), Municipiul București (2,984 milioane persoane) și Brașov (1,983 milioane persoane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2025 au provenit din: Germania (194.800 persoane), Italia (162.200 persoane) și Israel (124.100 persoane).

De asemenea, datele INS arată că sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna septembrie 2025 au însumat 1,261 milioane persoane, în scădere cu 4,0% față de cele din luna septembrie 2024.

Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiștilor străini 21,7%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna septembrie 2025 au însumat 2,709 milioane, în scădere cu 2,4% față de cele din luna septembrie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2025, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 80,3%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 19,7%.

Durata medie a șederii în luna septembrie 2025 a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2,0 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna septembrie 2025 a fost de 30,2% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de luna septembrie 2024.