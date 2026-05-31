Grecia: Investițiile în turism depășesc cinci miliarde de euro pe an

Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de studii al Confederației elene a turismului (INSETE), informează publicația elenă Kathimerini.

Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere, de 0,6%, comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă, care rămâne în economia elenă excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin, de 0,9%, comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform INSETE.

Principalul motor al acestor cheltuieli rămâne sectorul hotelier, unde investițiile în noi construcții, lucrările de renovare sau reparații au ajuns la 2,79 miliarde de euro în 2025 față de 2,81 miliarde de euro în 2024 (minus 0,6%).

De asemenea, investițiile în alte segmente din turism, cum ar fi, de exemplu, închirierea de camere și vile, sunt estimate la 2,24 miliarde de euro anul trecut, un declin de 0,6% față de nivelul de 2,26 miliarde de euro din 2024.

Datele confirmă că sectorul turismului, în pofida unor corecții marginale, menține un nivel anual de investiții de peste cinci miliarde de euro.

Luna aceasta, Guvernul elen a prezentat un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei (BoG) a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 de milioane anul trecut.

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii.

Regiunile vor fi subîmpărțite în funcție de impactul turismului, destinațiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos fiind nevoite să îndeplinească condiții mai stricte pentru lucrările de construcții. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi.

În sezonul de vârf, Santorini și Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate, rezidenții se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor și supraîncărcarea infrastructurii.

Reglementările din domeniul construcțiilor vor fi mai stricte, noi hoteluri în afara regiunilor unde se construiește în mod oficial fiind permise doar pe marile proprietăți. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8 – 16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul.

De asemenea, regiunile de coastă vor fi mai bine protejate, nefiind permisă construirea de clădiri la mai puțin de 25 metri de mare. Singurele excepții sunt pentru rutele de acces și de evacuare.

Toată legislația va intra în vigoare la finalul lunii iunie.

Până în 2040, numărul turiștilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creștere cu 18 milioane față de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să fie de 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei.