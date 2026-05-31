Voican (ANAT): Guvernul și ministerul de resort ar trebui să înțeleagă că atunci când motorul economiei încetinește nu e cazul să pui și frână

Turismul românesc ar trebui să se consolideze în anii mai grei, iar Guvernul și ministerul de resort să înțeleagă faptul că atunci când lucrurile merg anevoios și motorul economiei încetinește nu e cazul să mai pună și frână, este de părere vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Adrian Voican.

‘Ce ar trebui să facă turismul românesc? Cred că atunci când sunt ani mai grei, ar trebui să se consolideze. Ar trebui să existe mai multă colaborare și mai multă unitate în ofertare, în soluții de marketing și de promovare în zona privată – hoteluri, agenții -, dar și să vedem un rol mai puternic al OMD-urilor, organizațiile de management al destinației, care se apropie de 40 în acest moment pe tot teritoriul României. Unele dintre ele sunt la început, altele au buget, unele n-au buget, dar ar putea ca prin colaborare să existe o mult mai bună promovare, pentru că mitul acela că în România e scump și prost nu mai e de actualitate. În România sunt foarte multe investiții de patru și cinci stele, de zeci de milioane de euro și produsele turistice au devenit de calitate în toate colțurile țării, de la Herculane, Valea Oltului, până la Băile Felix sau Maramureș, Bucovina, pe Valea Prahovei sau pe litoral’, a afirmat Voican, într-un mesaj video.

El a atras din nou atenția că tăierea voucherelor de vacanță va avea un efect negativ pe termen mediu și lung, dacă nu se vor lua alte măsuri sau nu se va veni cu politici publice pentru a atrage turiști străini în România.

‘În plus, ar trebui ca Guvernul și ministerul de resort să înțeleagă că atunci când lucrurile merg greu și motorul economiei încetinește nu e cazul să mai pui și frână. Au tăiat voucherele de vacanță, iar efectul pe termen mediu și lung o să fie negativ, dacă nu luăm alte măsuri sau dacă nu revenim la această măsură și nu dăm o stabilitate, nu prelungim valabilitatea voucherelor de vacanță pentru încă 5 ani sau nu venim cu alte politici publice care să încurajeze adusul turiștilor străini în România. Anul acesta, nici diaspora română nu mai vine în număr atât de mare ca să petreacă vacanțele în România, pentru că economia încetinește foarte mult și în Italia, Spania sau Marea Britanie, și atunci românii, mai ales cei aflați la generația a doua, nu mai au atât de multe legături cu România și cu vacanțele în România, ci amână această decizie’, a explicat reprezentantul ANAT.

În acest sens, Adrian Voican a subliniat că singurul motor al turismului care a crescut în 2025 și în prima parte a acestui an este incomingul, iar autoritățile trebuie să apeleze la acțiuni coerente și puternice de promovare a României, ca destinație turistică.

‘Totuși, să nu uităm că singurul motor al turismului care a crescut în 2025 și a crescut și în prima parte a anului este incomingul. Iar pentru asta, România trebuie să deblocheze acțiuni de promovare coerente, puternice, profitând și de faptul că, cel puțin pentru anul 2026, ministrul Turismului ne-a anunțat că bugetul s-a dublat față de anul trecut. E în continuare foarte mic, dar peste 5 milioane de euro înseamnă mai mult decât 2 milioane, cât am avut în anii trecuți, și ar trebui să vedem asta și în acțiuni de promovare autentică a României în țările sursă de unde pot să ne vină foarte mult turiști străini, poate chiar împreună cu alte destinații din zona Balcanilor – cu Bulgaria, cu Ungaria, cu Republica Moldova, bineînțeles, și chiar cu Polonia’, a susținut acesta.