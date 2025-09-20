Stadiul fizic al lucrărilor pentru secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești se apropie de 80%, mobilizarea pe cei aproximativ 10 kilometri ai acestei secțiuni fiind bună, a anunțat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, într-o postare publicată, vineri, pe pagina sa de Facebook.

‘Imagini din șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), unde antreprenorul austriac a început asfaltarea. Mobilizarea pe cei aproximativ 10 kilometri ai acestei secțiuni (Curtea de Argeș – Tigveni) este bună (620 de muncitori și 200 de utilaje), iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%’, a subliniat Șerban.

Potrivit acestuia, constructorul lucrează în paralel la tunelul Momaia: structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m), instalațiile celor două galerii Daniela (1.350m) și Alina (1.342 m) și terasamente.

‘Stația de betoane de la Tigveni este funcțională și asigură materialul necesar lucrărilor. În perioada următoare, antreprenorul va relua și producția plăcilor prefabricate pentru tunelul Momaia (sunt executate deja 1.797 de elemente din cele 5.739 de elemente necesare)’, a adăugat ministrul.

Oficialul a menționat, totodată, că valoarea contractului este de 1,678 miliarde lei, iar durata acestuia de 60 de luni (16 luni proiectare și 44 de luni execuție), finanțarea fiind asigurată prin programul Program Transport.