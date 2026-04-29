Miruță: România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer

România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer și, deși s-au făcut pași, aceștia nu sunt suficienți, ci este nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate, a transmis ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.

‘Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac pași concreți. (…) România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer. S-au făcut pași, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate’, a scris ministrul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că obiectivul este acela de a nu se pierde bani din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru autostrăzi și căi ferate și, în acest context, miercuri a avut loc o întâlnire cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR.

‘Le mulțumesc premierului Ilie Bolojan și ministrului Dragoș Pîslaru (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene n.r) pentru că lucrăm împreună pentru un obiectiv clar: să nu pierdem banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Astăzi, la Ministerul Transporturilor ne-am așezat la masă cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR. Discuția cu dumnealui si cu CNAIR, CNIR a fost directă și realistă: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem. Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă. Prea mult timp s-a vorbit mult și s-a făcut puțin’, a subliniat Miruță.