Șerban, despre eventuala închidere a TAROM: Dați-mi voie să cred că nu se va întâmpla acest lucru

TAROM nu se va închide, avem o înțelegere cu Comisia Europeană, iar anul acesta sunt prevăzuți în buget încă 65 de milioane de lei pe care ar trebui să îi dăm companiei, a declarat, luni, fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, în conferința de bilanț.

‘TAROM-ul e o situație aparte. Directorul de acolo are un plan foarte bun din punctul meu de vedere, avem o înțelegere și cu Comisia, am dat un ajutor de stat anul trecut de 65 de milioane (de lei – n. r.), mai avem încă 65 de milioane în buget pe care ar trebui să-i acordăm în acest an. Nu mi se pare potrivit, în momentul în care ai ceva ce funcționează în țara ta, să trebuiască să vinzi’, a susținut Șerban.

Întrebat dacă TAROM se va închide pe 30 aprilie, fostul șef de la Transporturi a răspuns: ‘Dați-mi voie să cred că nu se va întâmpla acest lucru’.

Biroul permanent al Senatului a aprobat dezbaterea în procedură de urgență a proiectului privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027, a anunțat, luni, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, menționând că actul normativ va intra săptămâna viitoare în plenul Senatului.

‘Am anunțat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgență legea privind protejarea intereselor naționale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgență. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare și raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea care interzice până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea activelor statului la companiile de stat profitabile. Există și o excepție, și anume cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi, acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acțiunile pe care le are, dar în niciun caz la societățile de stat profitabile’, a afirmat Zamfir.

Sindicaliștii și personalul TAROM au reclamat, în urmă cu o săptămână, faptul că Executivul încearcă desființarea și închiderea companiei, susținând la unison, într-o declarație în fața sediului administrativ, că operatorul aerian național trebuie să fie în permanență o companie a statului român.

‘Dacă guvernanții încearcă desființarea și închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru. (…) Dacă doamna Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului, și-a permis ca, în aceste vremuri de criză, cu un război la estul României și cu altul ceva mai departe, să facă declarații împotriva companiei și pentru desființarea acesteia până la 30 aprilie, numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu această companie’, a declarat președintele Sindicatului Unit TAROM (SUT), Narcis Pașcu, într-o conferință de presă.

Liderul sindical a susținut că ‘managementul TAROM a făcut, în general, tot ceea ce se poate pentru a susține această companie, dar statul român nu a ajutat compania’. Un exemplu în acest sens este că nici până în prezent nu a fost aprobat bugetul companiei.

La jumătatea lunii aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu anunța că este nevoie de redresare operațională, ca o opțiune în cazul CFR Călători, Metrorex și TAROM.

‘În aceste companii e nevoie de măsuri ferme, de redresare, implementate cu sprijinul unor specialiști care au făcut până acum redresări în alte țări sau în alte companii similare, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat’, a declarat Gheorghiu pe 16 aprilie.