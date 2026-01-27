Statele membre UE au aprobat interzicerea completă a importurilor de gaze naturale rusești

Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăși dependența de energia rusească și de a refuza Rusiei fondurile care ar putea fi utilizate pentru campania sa militară din Ucraina, transmit DPA și Reuters.

Conform acordului, importurile de gaze rusești prin conducte vor fi eliminate cel târziu de la 1 noiembrie 2027, inclusiv contractele pe termen lung. Importurile UE de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor fi oprite până la finalul acestui an.

24 de state membre UE au votat în favoarea noii reglementări, care a fost deja adoptată de Parlamentul European.

Conform unei analize a Comisiei Europene, interzicerea gazelor rusești nu implică niciun risc pentru securitatea aprovizionării. Bruxelles-ul susține că există suficienți alți furnizori pe piața globală și, prin urmare, consumatorii nu trebuie să fie îngrijorați de majorarea prețurilor la gaze.

Înaintea invadării Ucrainei, în 2022, Rusia furniza UE mai mult de 40% din gazele naturale. Ponderea a scăzut la aproximativ 13% în 2025, conform celor mai recente date disponibile.

Legislația UE interzice companiilor să semneze noi acorduri pentru gazele rusești iar cele care au în prezent contracte le vor finaliza pentru a se conforma interdicției. În cazul contractelor existente, importurile pe termen scurt la acordurile semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise din 25 aprilie 2026, pentru GNL, și 17 iunie pentru gazele rusești prin conducte. Contractele pe termen lung trebuie eliminate până la termenele lor limită.

Companiile s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri globală totală dacă nu respectă reglementările.

De asemenea, în următoarele luni Comisia vrea să propună o legislație ce vizează renunțarea la importurile de țiței rusesc prin conducte și interzicerea utilizării combustibilului nuclear din Rusia.