Stellantis investeşte 1 miliard de euro în Franţa, pentru o nouă generaţie de modele Peugeot electrice şi hibride

Grupul auto franco-italian Stellantis a anunţat că va produce trei noi modele Peugeot electrice şi hibride la uzina din Mulhouse, estul Franţei, începând din 2029, ca parte a unei strategii globale de reînnoire a gamei şi de consolidare a competitivităţii în faţa producătorilor chinezi, transmite Reuters.

Proiectul va beneficia de o investiţie de 400 de milioane de euro în fabrica din Mulhouse şi de alte 500 de milioane de euro pentru cercetare şi dezvoltare, majoritatea fondurilor fiind direcţionate către noua platformă tehnologică STLA One.

Anunţul vine la câteva zile după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că Stellantis va investi în total 1 miliard de euro în Franţa.

Noua platformă STLA One va fi lansată în Spania în 2027, odată cu producţia viitoarei generaţii Peugeot 208. Aceasta va sta la baza unei game extinse de vehicule electrificate ale grupului.

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că grupul intenţionează să producă anual aproximativ 2 milioane de vehicule pe platforma STLA One până în 2035.

Potrivit acestuia, noua arhitectură va fi cu aproximativ 20% mai competitivă decât platformele actuale şi va permite reducerea diferenţei de cost faţă de constructorii chinezi care produc deja în Europa.

Pe lângă investiţiile în noi modele, Stellantis urmăreşte şi reducerea capacităţilor excedentare din Europa prin partajarea unor uzine cu parteneri industriali şi prin atragerea de noi proiecte de producţie în fabricile existente.

Strategia reflectă presiunea tot mai mare exercitată de producătorii chinezi de vehicule electrice asupra industriei auto europene, într-un moment în care constructorii tradiţionali încearcă să accelereze tranziţia către electrificare şi să reducă costurile de producţie.