Studiu FedEx: Aproape 8 din 10 exportatori români intenţionează să se extindă pe noi pieţe internaţionale

Aproape 78% dintre companiile mici şi mijlocii (IMM-uri) din România care exportă deja intenţionează să se extindă pe noi pieţe externe, care să completeze destinaţiile tradiţionale. Chiar dacă Europa rămâne principala destinaţie pentru firmele româneşti, există un interes în creştere şi pentru piaţa americană şi cea asiatică.

Europa este principala destinaţie şi pentru companiile care se pregătesc să intre pentru prima dată pe pieţele internaţionale (72%), însă noii exportatori încep să exploreze şi pieţele globale: 17% ar vrea să intre pe piaţa din SUA, iar 13% iau în considerare Asia ca primă destinaţie de export, potrivit unui studiu FedEx, cea mai mare companie de transport expres din lume.

„Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din România intră într-o nouă etapă de dezvoltare internaţională, depăşind pieţele europene consacrate şi explorând tot mai mult oportunităţile globale. 78% dintre companiile româneşti care exportă deja intenţionează să se extindă pe noi pieţe externe. Deşi Europa rămâne punctul firesc de plecare, rezultatele evidenţiază o schimbare treptată a ambiţiilor, companiile româneşti privind tot mai mult dincolo de destinaţiile tradiţionale”, se arată în raport.

Europa, principala destinaţie

Exportatorii români se concentrează în prezent în principal pe pieţele europene, 98% dintre aceştia fiind activi pe continent. În afara Europei, cele mai populare destinaţii de export sunt Statele Unite ale Americii, menţionate de 20% dintre respondenţi, şi Asia, indicată de 15%, potrivit studiului FedEx, realizat de Minds&Roses în şase ţări din Europa Centrală şi de Est.

Companiile care se pregătesc să intre pentru prima dată pe pieţele internaţionale sunt interesate, în primul rând, de Europa – 72%, însă noii exportatori încep să exploreze cu mai multă încredere pieţele globale: 17% ar vrea să intre pe piaţa din SUA, iar 13% iau în considerare Asia ca primă destinaţie de export.

„Europa rămâne, în mod firesc, prima etapă a extinderii internaţionale pentru companiile din Europa Centrală şi de Est. Cu toate acestea, rezultatele studiului arată că tot mai mulţi proprietari de întreprinderi mici şi mijlocii caută oportunităţi de creştere dincolo de pieţele lor tradiţionale. România nu face excepţie. Pe măsură ce companiile acumulează experienţă în comerţul internaţional, interesul pentru destinaţii mai îndepărtate, inclusiv Asia, este în creştere. Această evoluţie reflectă o tendinţă mai amplă la nivel regional: antreprenorii caută pieţe noi, cu un potenţial ridicat de creştere şi baze de consumatori în expansiune”, a declarat Jacek Grzeszak, economist senior în cadrul Minds&Roses, companie poloneză de cercetare de piaţă şi analiză de business.

Diversificare internaţională

Comparativ cu alte pieţe din regiune, antreprenorii români acordă o importanţă mai mare diversificării surselor de venit atunci când iau în considerare extinderea internaţională. 32% dintre companiile româneşti care exportă deja au declarat că una dintre motivaţiile pentru intrarea pe pieţele externe a fost oportunitatea de a-şi diversifica sursele de venit. În cazul firmelor care analizează în prezent posibilitatea de a începe să exporte, procentul creşte la 39%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din regiune.

Studiul FedEx mai arată că antreprenorii români se numără printre cei mai optimişti din regiune în ceea ce priveşte beneficiile extinderii internaţionale. Astfel, 42% dintre respondenţii din România consideră că extinderea în străinătate poate genera o creştere semnificativă a veniturilor şi profiturilor companiei, un procent peste media regională. În acelaşi timp, 39% cred că prezenţa la extern poate îmbunătăţi stabilitatea financiară prin diversificarea veniturilor, iar 42% văd extinderea internaţională ca pe o oportunitate de a ajunge la noi clienţi prin intermediul platformelor şi marketplace-urilor internaţionale.

În plus, 34% dintre respondenţii români consideră că prezenţa pe pieţele externe contribuie la creşterea notorietăţii brandului şi a produselor.

„Rezultatele reflectă o tendinţă mai amplă în Europa Centrală şi de Est: IMM-urile, inclusiv cele din România, adoptă o perspectivă tot mai internaţională şi caută în mod activ noi oportunităţi de creştere. Pe măsură ce se extind pe pieţe mai complexe şi mai îndepărtate, accesul la reţele logistice de încredere şi la expertiză globală devine esenţial. Ne propunem să fim un partener care sprijină companiile în fiecare etapă a dezvoltării lor, de la primele expedieri interne şi internaţionale până la gestionarea lanţurilor de aprovizionare pe mai multe pieţe”, declară Agata Kaim, Head of Marketing Strategy, Eastern Europe, FedEx.

Principalele provocări

În ciuda ambiţiilor puternice de creştere, companiile româneşti trebuie să gestioneze un mediu internaţional complex atunci când se extind pe noi pieţe. Pentru firmele care analizează în prezent intrarea pe pieţele externe, controlul costurilor rămâne un aspect important. O treime dintre respondenţii români, respectiv 33%, indică costurile transportului internaţional drept un factor-cheie în procesul decizional, un procent peste media regională de 21%.

În acelaşi timp, companiile se adaptează unui context global în continuă schimbare: 34% dintre respondenţi menţionează că evoluţia taxelor vamale şi a reglementărilor asociate schimbărilor geopolitice poate influenţa extinderea, iar 31% semnalează intensificarea concurenţei internaţionale.

În acest context, accesul la furnizori de servicii logistice internaţionale cu experienţă devine un factor esenţial pentru creştere. Soluţiile integrate de transport, expertiza vamală şi cunoaşterea pieţelor locale pot simplifica operaţiunile transfrontaliere şi pot sprijini companiile să îşi extindă mai eficient prezenţa internaţională, arată realizatorii raportului.

Studiul a fost realizat de Minds&Roses pentru FedEx, în perioada septembrie-octombrie 2025, pe un eşantion de 826 de întreprinderi mici şi mijlocii care comercializează produse în şase ţări din Europa Centrală şi de Est: România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Lituania. IMM-urile din România au reprezentat 18,5% din eşantionul total al studiului.

Federal Express Corporation este cea mai mare companie de transport expres din lume, oferind servicii de livrare rapide şi de încredere în peste 220 de ţări şi teritorii.