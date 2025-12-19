Șucu, despre impozitul minim pe cifra de afaceri: O frână mai mică rămâne tot o frână

O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, într-o conferință de presă, referindu-se la decizia coaliției de reducere la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

‘Ca principiu, o frână mai mică rămâne tot o frână’, a răspuns Șucu unei întrebări pe această temă.

Confederația Patronală Concordia susține că această decizie înseamnă doar înjumătățirea problemei.

‘Eliminarea acestui impozit ar fi eliberat în economie 1,3-1,5 miliarde lei pentru investiții productive în sectoare esențiale precum IT&C, comerț, transport și producție. IMCA va continua să descurajeze și să blocheze investiții în domenii cu valoare adăugată mare, afectând capacitatea companiilor de a se dezvolta și a concura în regiune și pe piețele internaționale’, precizează confederația patronală.

Coaliția de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunțat că a ajuns la un acord cu privire la reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

Prin Legea nr. 296/2023 a fost introdus impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro și al căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri. Aceștia sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.