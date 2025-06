Tagliaretti (ECCC): Inteligența Artificială este prioritatea numărul 1 în privința investițiilor, în anii următori

Inteligența Artificială (IA) este prioritatea numărul 1 în ceea ce privește investițiile și vrem să securizăm bazele de date ce folosesc această tehnologie, a declarat, marți, la cea de-a VII-a ediție a evenimentului ‘Forumul România Digitală’, directorul executiv al Centrului European de Competență în domeniul Securității Cibernetice (ECCC), Luca Tagliaretti.

‘Centrul (ECCC n.r.) funcționează de un an și jumătate. Am venit aici anul trecut, la câteva săptămâni după numirea mea. Acum a trecut un an. Între timp, am devenit independenți financiar, ceea ce ne permite să ne creăm propria strategie. Când spun ‘noi’, mă refer la ECCC împreună cu statele-membre, iar România este unul dintre membrii-cheie. Este țara numărul 1 în ceea ce privește proiectele finanțate prin programul nostru (…) Avem, în prezent, aproximativ 160 de proiecte, peste 1.000 de beneficiari în toată Europa și investiții de aproximativ 700 de milioane de euro, în principal două treimi pentru implementarea tehnologiei și o treime pentru activități de cercetare, proiecte ‘Horizon’. Pentru anul viitor, avem din nou planul de a investi 390 de milioane de euro în câteva domenii-cheie, în primul rând în tehnologii noi. Inteligența Artificială este prioritatea numărul 1 în ceea ce privește investițiile și vrem să securizăm bazele de date IA’, a spus Tagliaretti.

Acesta a adăugat că domeniul cuantic este unul în care va fi lansat un proiect nou.

‘Vrem să creăm un laborator de testare pentru algoritmi cuantici, unde companiile, IMM-urile și industria pot veni să își testeze soluțiile, și vrem să folosim tehnologia cuantică pentru a consolida hub-urile și SOC-urile (Security Operation Center, n.r.), la nivel național. Investiția secundară, prima fiind tehnologia, a doua este ceea ce numim aplicații transfrontaliere sau ‘scutul cibernetic’. Acesta este un termen nu foarte utilizat, dar se referă la crearea a trei, posibil patru, hub-uri coordonate de mari dimensiuni, care vor fi folosite pentru a intercepta atacurile asupra infrastructurii critice la nivel european și pentru schimbul de informații. România face parte din primul consorțiu al acestui proiect de amploare. Suntem în faza de achiziții. Este prima dată când realizăm o achiziție comună, deci este foarte complex. S-ar putea să avem o mică întârziere, dar vine, și vrem să construim pe baza acestuia SOC-uri naționale pentru ca acestea să comunice între ele’, a subliniat oficialul ECCC.

În viziunea lui Tagliaretti, investițiile trebuie să genereze efecte de multiplicare pentru restul economiei.

‘Săptămâna trecută am lansat un proiect de 30 de milioane de euro pentru consolidarea sectorului sănătății. Vom căuta companii care să lucreze transfrontalier. În două sau trei state-membre, cu două sau trei tipuri de spitale, pentru a realiza mai întâi o analiză a lacunelor, iar apoi, pe baza acestei analize, să decidem ce tip de tehnologie vrem să folosim. Al patrulea domeniu este tehnologia cu dublă utilizare și consolidarea Centrelor naționale de competență. Aceasta este ambiția noastră pentru 2025, 2026 și 2027. Este un obiectiv în mișcare, deoarece amenințările cibernetice evoluează constant. Împreună cu statele-membre, acest plan poate fi ajustat. Un apel a fost deja publicat. Un alt apel va fi lansat în septembrie sau octombrie. Investițiile nu sunt niciodată suficiente, dar cum ne asigurăm că acestea generează efecte de multiplicare pentru restul economiei? Prin conectarea industriei, prin conectarea actorilor. Astăzi, am trimis formularul de înregistrare către NCC (Centrul Național de Coordonare-RO, n.r.), așa că vom începe să înregistrăm companiile. Vrem să creăm o platformă virtuală pentru companii, pentru părțile interesate, pentru a interacționa între ele. Acest lucru a fost în pregătire de ceva timp, dar acum este în mâinile NCC. Ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple spre sfârșitul anului 2025 și să fie finalizat în 2026’, a precizat Luca Tagliaretti.

Reprezentanți ai autorităților și specialiști în securitate cibernetică participă, marți, în cadrul celei de-a VII-a ediții a evenimentului ‘Forumul România Digitală’, organizat de publicația Financial Intelligence.