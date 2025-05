Tarifele pentru vacanţele în Bulgaria au crescut în acest an cu 8-12% faţă de anul trecut

Tarifele pentru vacanţele în Bulgaria au crescut cu 8-12% faţă de anul trecut, în linie cu inflaţia regională, însă Bulgaria rămâne una dintre cele mai avantajoase destinaţii ca raport calitate-preţ, arată datele IRI Travel, principalul touroperator specializat pe litoralul bulgăresc şi pe cel românesc. Potrivit companiei, românii investesc tot mai mult în experienţe premium, iar Instagram, TikTok şi YouTube au devenit instrumente-cheie în alegerea staţiunii sau hotelului.

Compania prezintă cele mai importante tendinţe care definesc turismul pe litoralul bulgăresc în sezonul estival 2025. Analiza include transformările digitale din industria hotelieră, preferinţele în schimbare ale turiştilor români şi evoluţia segmentelor de lux, sustenabilitate şi wellness.

”Tarifele au crescut cu 8-12% faţă de anul trecut, în linie cu inflaţia regională. Cu toate acestea, Bulgaria rămâne una dintre cele mai avantajoase destinaţii ca raport calitate-preţ. Early Booking-ul şi Last Minute-ul rămân opţiuni strategice pentru turiştii români care caută vacanţe accesibile”, arată compania.

Potrivit IRI Travel, românii investesc tot mai mult în experienţe premium. Hotelurile de top oferă room service 24/7, concierge personal, restaurante à la carte nelimitate, plaje private şi spa-uri exclusiviste. Lanţuri precum HVD, Melia, Secrets sau Wave atrag turiştii care vor mai mult decât o vacanţă clasică la mare.

”Instagram, TikTok şi YouTube au devenit instrumente-cheie în alegerea staţiunii sau hotelului. Turiştii români caută recenzii vizuale, vloguri şi conţinut autentic. Hotelurile care generează engagement online şi încurajează postările vizitatorilor au un avantaj competitiv clar”, spun reprezentanţii agenţiei de turism.

Hotelurile din Bulgaria au investit masiv în tehnologie: aplicaţii mobile pentru check-in, gestionarea rezervărilor, brăţări inteligente pentru acces în cameră şi plată, servicii personalizate. Turiştii români – mai ales generaţiile 30-45 de ani – apreciază eficienţa şi experienţele fluide. Automatizarea serviciilor este completată de menţinerea unui element uman esenţial în ospitalitate.

”Tot mai mulţi români aleg hoteluri exclusiv pentru adulţi, în căutarea unei atmosfere liniştite şi rafinate. Litoralul bulgăresc răspunde prin extinderea ofertei în staţiuni precum Sunny Beach, Obzor sau Balchik, unde hotelurile de 4 şi 5 stele oferă servicii personalizate cuplurilor şi turiştilor fără copii”, adaugă ei.

IRI Travel a devenit partener oficial al lanţului hotelier de top HVD. Potrivit companiei, 70% dintre turiştii HVD Hotels & Resorts sunt români.

”Românii manifestă un interes crescând pentru vacanţele „verzi”. Hoteluri precum HVD Reina del Mar sau Sentido Marea sunt deja certificate Green Key, oferind servicii eco-friendly: reciclare, reducerea plasticului, surse de energie regenerabilă şi meniuri bio. Bulgaria îşi asumă tranziţia către un turism responsabil”, mai spun ei.

Bulgaria ridică ştacheta în domeniul culinar, mai arată agenţia de turism: live cooking, colţuri bio, meniuri pentru vegani, preparate fără alergeni şi ingrediente locale de calitate. Gastronomia a devenit un element esenţial în alegerea hotelului, mai ales pentru turiştii români exigenţi.

”Staţiuni precum Sf. Constantin şi Elena sau Balchik se transformă în centre de wellness şi recuperare. Turiştii români sunt tot mai interesaţi de tratamente spa, terapii cu nămol, detox, cosmetică medicală şi fizioterapie. Bulgaria valorifică tradiţia balneoclimaterică a regiunii”, spun ei.

De asemenea, după pandemie, turiştii români caută hoteluri care oferă asistenţă medicală permanentă, farmacii în apropiere, standarde înalte de igienă şi măsuri de prevenţie. Bulgaria a investit în infrastructura medicală turistică şi colaborează cu furnizori locali de servicii sanitare. Siguranţa a devenit un factor de decizie.

Analizând distribuţia turiştilor români care aleg HVD Hotels & Resorts, se observă următoarea ierarhie pe regiuni: Bucureşti – Ilfov, Muntenia, Moldova, Oltenia, Transilvania. Această distribuţie reflectă proximitatea geografică şi accesibilitatea litoralului bulgăresc pentru locuitorii acestor regiuni.

Hotelurile din lanţul HVD practică încă reduceri de până la 30% până la finele lunii mai, menţionează agenţia de turism.

În septembrie 2024, lanţul HVD a finalizat achiziţia staţiunii Riviera Holiday Club din Varna, extinzându-şi astfel portofoliul cu hoteluri precum Riviera Beach, Lotos, Nympha, Imperial şi Oasis Boutique Hotel. Această achiziţie consolidează poziţia HVD ca lider în oferirea de servicii de lux pe litoralul bulgăresc.

HVD Hotels & Resorts va inaugura în primăvara anului 2025 un centru de congrese şi conferinţe ultramodern în staţiunea Obzor. Clădirea multifuncţională, dispusă pe două niveluri, va avea săli cu o capacitate de la 18 până la 656 de locuri, destinată evenimentelor corporate, team buildingurilor, conferinţelor internaţionale şi reuniunilor de afaceri.

”Am sesizat, în ultimii ani, o orientare a cererii românilor pentru hotelurile de calitate de pe litoralul bulgăresc. În acest an, avem deja o creştere a cererii cu 35% pentru Reina del Mar şi pentru celelalte hoteluri de top din lanţul HVD faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Complexul Reina del Mar din Obzor este ”perla coroanei” lanţului HVD. Inaugurat în 2020, în plin an pandemic, este preferat de către familiile cu copii, de către cupluri dar şi de către multe vedete din România.

”Situată între Varna şi Burgas, staţiunea Obzor este recunoscută pentru combinaţia reuşită dintre mare, munte şi istorie, fiind o alegere excelentă pentru familii, cupluri şi turişti care caută relaxare în natură. Plaja are peste 8 km lungime şi este una dintre cele mai largi şi curate de pe litoralul bulgăresc. Nisipul este fin, intrarea în apă este lină, iar calitatea apei este excelentă, ideală pentru familii cu copii”, spune Bădîrcea.

De asemenea, Obzor este singura staţiune din Bulgaria unde poţi admira marea şi munţii într-un singur peisaj. Se află la poalele Munţilor Balcani (Stara Planina), oferind o climă plăcută, aer curat şi posibilităţi de drumeţii uşoare, având păduri în jur.

Obzor are o istorie de peste 3.000 de ani. A fost colonie tracică, grecească (Heliopolis – „oraşul soarelui”), apoi romană. Aici se pot vizita vestigii romane şi fragmente de ziduri antice în centrul oraşului ruinele templului lui Jupiter precum şi Muzeul de Istorie locală, unde sunt expuse artefacte din perioada greacă şi romană.

În zonă pot fi făcute excursii opţionale la Capul Emine – cel mai estic punct al Munţilor Balcani, la 15 km de Obzor, Byala – staţiune aflată la 7 km, cu muzee şi un port pescăresc traditional, Nessebar – oraş UNESCO, la aproximativ 45 de minute cu maşina sau la Varna (situate la 65 km.).

Anul viitor, IRI Travel va aniversa 20 de ani de la înfiinţare. Este cunoscut ca un touroperator specializat în litoralul bulgăresc, unde deţine de ani buni poziţia de lider în vânzări, dar promovează şi litoralul românesc, precum şi alte destinaţii populare pentru români, precum Grecia, Turcia sau Egipt.

Fondatorii IRI Travel sunt Lucian şi Cristina Bădîrcea. De asemenea, în ultimii doi ani IRI Travel a intrat şi pe segmentul de incoming, atrăgând turişti polonezi în România.

Compania colaborează cu cele peste 1.500 de agenţii revânzătoare din întreaga ţară.

”Am descoperit litoralul bulgăresc acum 20 de ani, vizitând întâi Albena, apoi Nisipurile de Aur. Mi-am dat seama că este altceva decât litoralul românesc desi aproape aceeaşi distanţă. Atunci, litoralul nostru avea, cred, doar unul sau maxim două hoteluri all inclusive, concept dezvoltat de ani de zile la bulgari şi la acea vreme. Acum, este drept, s-a dezvoltat mult şi litoralul românesc, chiar dacă reprezintă alt concept. La acea vreme, pe litoralul bulgăresc erau foarte mulţi turişti germani, francezi, ruşi. Eram hotărât să înfiinţez o agenţie de turism iar acea vizită m-a determinat să mă concentrez pe Bulgaria. Atât de aproape dar… altfel”, spune Lucian Bădîrcea.

IRI Travel se adresează atât familiilor, cât şi cuplurilor sau seniorilor, având un accent pe vacanţe accesibile, dar de calitate, în regim all inclusive şi ultra all inclusive.

”Am sesizat de la bun început seriozitatea şi profesionalismul hotelierilor de pe litoralul bulgăresc. Am văzut că tot ceea ceea ce promiteau se şi întâmpla în ceea ce priveşte desfăşurarea sejururilor turiştilor noştri. Şi ne-am hotărât să dezvoltăm această destinaţie, poziţionându-ne drept lideri. Însă am reuşit pe deplin, aşa cum am menţionat, cu ajutorul agenţiilor partenere. A fost o destinaţie de nişă atât în perioada când am început activitatea, în 2006, cât şi mai târziu, în perioada crizei financiare. Pot spune că destinaţia Bulgaria, în special litoralul bulgăresc, a reuşit să susţină activitatea multor agenţii partenere din România. Pentru că hotelierii de acolo s-au pliat foarte bine pe condiţiile specifice ale crizei financiare din 2009-2012, în sensul că au acceptat, la sugestia noastră, o gamă diversificată de reduceri, de discount-uri, de sisteme de plată şi de rezervări timpurii, adică early booking. Aceste condiţii au fost foarte bine primite de către majoritatea turiştilor din România şi, implicit, astfel am dezvoltat destinaţia”, adaugă Lucian Bădîrcea.

Numele HVD vine de la Hotel Vacation Dreams. HVD deţine în prezent 10 unităţi hoteliere, majoritatea pe litoralul bulgăresc, şi un hotel în Germania (HVD Grand Hotel Suhl). Printre cele mai cunoscute: HVD Reina del Mar (Obzor) – cel mai nou şi mai luxos hotel, inaugurat în 2020, poziţionat ca „flagship-ul” lanţului; HVD Clubhotel Miramar (Obzor); HVD Viva Club (Nisipurile de Aur) – prima investiţie majoră a lanţului; HVD Bor (Sunny Beach) – hotel 4 stele şi HVD Riviera Holiday Club – achiziţionat în 2024, include hoteluri celebre ca Riviera Beach, Lotos, Nympha, Imperial şi Oasis Boutique.

Majoritatea hotelurilor oferă servicii Ultra All Inclusive, inclusiv minibar reumplut zilnic, restaurante à la carte, băuturi premium, spectacole de animaţie, plajă şi piscine private.

Fondatorul HVD este investitorul Hristo Asenov, un om de afaceri bulgar cu o carieră solidă în turism şi ospitalitate. A început investiţiile în sectorul hotelier în anii 2000.