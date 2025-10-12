Țările UE nu au ajuns la un acord privind creșterea taxelor minime pentru țigări

Statele membre ale Uniunii Europene nu au reușit să ajungă vineri la un acord privind propunerea Comisiei Europene de a crește ratele minime de impozitare pentru țigări și de a le introduce, pentru prima dată, pentru produse noi, cum ar fi țigările electronice, transmite EFE.

”Această propunere este esențială pentru protejarea sănătății publice și reducerea achizițiilor transfrontaliere de produse din tutun și nicotină”, a declarat ministrul danez al Economiei, Stephanie Lose, la conferința de presă care a urmat Consiliului Ecofin, unde inițiativa a fost discutată pentru prima dată.

Discuțiile au arătat că cele 27 de state membre sunt împărțite între cele care susțin cel mai puternic inițiativa – aproximativ zece țări, inclusiv Spania, Franța și Germania – și cele care încă au multe rezerve și chiar își exprimă îngrijorările cu privire la aceasta, Italia fiind în frunte.

Propunerea, prezentată în iulie, solicită creșterea ratelor minime de taxare pentru țigări și introducerea acestora pentru prima dată pentru produse noi, cum ar fi țigările electronice și pliculețele cu nicotină, deoarece se consideră că nivelurile actuale nu descurajează suficient consumul.

Este avută în vedere stabilirea ratei minime la 40% din prețul de vânzare cu amănuntul pentru țigări și trabucuri, 62% pentru tutunul de rulat, 50% pentru tutunul de pipă și 55% pentru tutunul încălzit.

Pentru lichidul utilizat de țigările electronice, taxa minimă va fi de 20% în cazul a mai puțin de 15 miligrame de nicotină pe mililitru și de 40% peste acest nivel, în timp ce pentru pliculețele cu nicotină va fi de 40%.

Cu toate acestea, taxele minime vor fi ajustate de fiecare țară în funcție de nivelul prețurilor sale, iar statele vor continua să aibă ultimul cuvânt în stabilirea ratelor lor atâta timp cât respectă aceste praguri.

Comisia Europeană consideră că măsura va actualiza nivelurile minime, care au devenit învechite, în condițiile în care ratele impuse de țări sunt, în medie, duble față de nivelul minim, și va asigura că noile produse care atrag în principal tinerii sunt impozitate, deoarece nu toate statele fac încă acest lucru.

Dintre țările care și-au exprimat îndoielile cu privire la măsură, mai multe au considerat minimele propuse ca fiind prea mari, în special pentru țigările tradiționale, că ajustarea minimelor la inflația națională ar genera un impact inegal între state și că specificitățile naționale ar trebui luate în considerare mai mult.

Unele state, precum Bulgaria și România, au considerat că majorarea taxelor ar duce la o contrabandă mai intensă cu tutun și au pledat pentru modalități alternative de combatere a fraudei cu aceste tipuri de taxe.

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a lăudat propunerea și și-a exprimat încrederea că, deși ”elemente sensibile”, cum ar fi indexarea, rămân de rezolvat, va fi posibil să se găsească un ”echilibru”, deoarece măsura urmărește principiile ”esențiale” de ”luptă pentru sănătatea cetățenilor și împotriva fraudei”.

În prezentarea măsurii, Comisia a subliniat că taxele au contribuit la o scădere cu 40% a nivelului consumului de tutun și a observat că acesta rămâne la 24% în UE, în ciuda faptului că tutunul este responsabil pentru 700.000 de decese pe an și jumătate dintre fumători mor prematur. Mai mult, se estimează că majorarea taxelor minime va genera venituri suplimentare de 15 miliarde de euro și va economisi șase miliarde de euro din cheltuielile pentru sănătate.