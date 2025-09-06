TikTok a înregistrat 200 milioane de utilizatori în Europa. În România, 9,1 milioane de utilizatori activi în fiecare lună

Peste 200 de milioane de oameni din Europa folosesc TikTok în fiecare lună. În creştere faţă de anul trecut, când erau 175 de milioane de utilizatori, numărul oamenilor activi pe platformă se apropie de o treime din populaţia SEE şi a Marii Britanii. În România, TikTok are acum 9,1 milioane de utilizatori activi în fiecare lună.

Pe măsură ce comunitatea TikTok se dezvoltă, impactul platformei asupra ecosistemului european se amplifică. Afacerile mici ajung la clienţi noi, instituţiile culturale se conectează cu un public mai larg, #BookTok stârneşte un nou val de pasionaţi de lectură, iar fluxul dedicat STEM inspiră următoarea generaţie de inovatori. TikTok găzduieşte acum unele dintre cele mai captivante şi inspiraţionale poveşti europene.

Impact economic în creştere

În prezent, milioane de afaceri din întreaga Europa sunt pe TikTok. De la micii întreprinzători până la branduri globale, sistemul unic de recomandare al TikTok ajută afacerile să ajungă la clienţi noi pe care altfel nu i-ar fi putut găsi – fără să fie nevoie de un număr mare de urmăritori.

În România, afaceri mici precum cofetăria lui @elianmita, unul dintre cei mai îndrăgiţi patiseri de pe TikTok, reuşesc să transforme succesul online în rezultate concrete în vânzări. Cu câţiva ani în urmă, Elian lucra într-o companie multinaţională, însă a decis să urmeze o nouă direcţie şi şi-a deschis propria afacere: un laborator de cofetărie şi un „gemuleţ” devenit cunoscut în întreaga ţară. Totul a început odată cu lansarea contului său de TikTok, unde a început să creeze conţinut şi să atragă o comunitate tot mai numeroasă, cu peste 1,4 milioane de urmăritori în prezent.

Experţii de la Oxford Economics au descoperit că activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (SMEs) pe TikTok au contribuit cu 4,8 miliarde de euro la economiile Germaniei, Franţei, Italiei, Ţărilor de Jos şi Belgiei şi au susţinut peste 51.000 de locuri de muncă.

Impact cultural

TikTok este partener oficial al unor evenimente precum Festivalul de la Cannes, sărbătorind rolul unic al festivalului în cultura globală şi amplificând talentele şi creativitatea acestuia în comunitatea de pe platformă, pentru al patrulea an consecutiv.

În sport, TikTok a susţinut evenimente sportive emblematice precum Turul Franţei şi Six Nations Rugby. De la parteneriatele cu echipa naţională germană de fotbal la Euro 2024 şi cu TeamGB şi ParalympicsGB la Jocurile Olimpice de la Paris, TikTok a oferit o modalitate specială de a trăi aceste evenimente de referinţă, cu imagini şi poveşti ale sportivilor din culise.

În domeniul artelor, instituţii precum Royal Shakespeare Company s-au alăturat platformei şi au adus arta către noi audienţe. În România, parteneriatul dintre TikTok şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (@fitsibiu) pentru ediţia din anul 2022 a marcat şi o premieră absolută la nivel mondial: primul spectacol de teatru transmis live pe TikTok.

Impact social

#BookTok inspiră o nouă generaţie de cititori şi contribuie la creşterea vânzărilor pentru autorii prezenţi pe TikTok. Platforma a colaborat cu evenimente literare din toată Europa, de la Târgul de Carte de la Frankfurt şi cel de la Torino, până la Hay Festival din Regatul Unit şi Boekenbal din Ţările de Jos. Un studiu realizat de UK Publishers Association a constatat că 59% dintre tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani şi-au descoperit pasiunea pentru lectură datorită BookTok.

Anul trecut, TikTok a lansat un flux dedicat ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM) în toată Europa, creând un canal unic dedicat conţinutului educaţional şi inspiraţional din domeniul STEM. De atunci, TikTok a adăugat mai mult conţinut în limbile locale europene, iar la nivel global 25% dintre adolescenţi accesează săptămânal fluxul STEM.

În România, TikTok a colaborat cu o serie de ONG-uri şi instituţii media, printre care se numără:

• Cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, TikTok a continuat parteneriatul cu Fundaţia World Vision. În cadrul iniţiativei, World Vision a realizat o serie de videoclipuri educaţionale care abordează subiecte precum gândirea critică şi gestionarea timpului petrecut în faţa ecranului. Videoclipurile au fost integrate într-un hub dedicat în aplicaţie şi promovate activ către comunitatea TikTok.

• Primăvara aceasta, TikTok a lansat o campanie de educaţie media în colaborare cu Libertatea şi Digi FM Radio pentru a încuraja gândirea critică şi a ajuta comunitatea să facă distincţia între fapte şi ficţiune atunci când vizualizează conţinut online. Fiecare videoclip a înregistrat peste 26 de milioane de vizualizări, cu un total de impresii care a depăşit 109 milioane.

• În perioada 2023-2024, TikTok a colaborat cu Şcoala de Valori pentru Future Jobs Cup, o iniţiativă CSR concepută să ajute studenţii români să dobândească abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru piaţa locurilor de muncă aflată în rapidă evoluţie.

• De asemenea, TikTok susţine noul proiect educaţional SEXUL vs BARZA, menit să îmbunătăţească accesul la informaţii despre sănătatea sexuală şi drepturile femeilor. Proiectul include dezvoltarea a 20 de videoclipuri educaţionale care vor fi distribuite pe TikTok, dar şi pe alte platforme, până la finalul anului 2025. Această colaborare se bazează pe cooperarea anterioară dintre TikTok şi SEXUL vs BARZA, inclusiv în cadrul iniţiativei „16 Zile de Activism Împotriva Violenţei de Gen”.

Pe măsură ce TikTok continuă să crească în Europa, tot mai mulţi reprezentanţi politici şi instituţii s-au alăturat platformei pentru a se conecta cu cetăţenii lor: de la Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron @emmanuelmacron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz @merzcdu, Prim-Ministrul Poloniei, Donald Tusk @donald_tusk, Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola @metsola.roberta, Prim-Ministrul Italiei, Giorgia Meloni @giorgiameloni_ufficiale, până la Guvernul Regatului Unit @ukgov.

Marlene Masure, General Manager, Content Operations pentru Europa, a declarat: „Comunitatea noastră europeană creşte constant, cu peste 200 de milioane de persoane care accesează frecvent TikTok pentru a se distra, a descoperi un hobby, a învăţa o abilitate nouă sau pentru a-şi câştiga existenţa. „Pe măsură ce comunitatea noastră se dezvoltă, creşte şi impactul economic, cultural şi social pe care TikTok îl aduce ecosistemului bogat al Europei. De la a aduce artele către noi audienţe, la a inspira o nouă generaţie de cititori şi la a susţine întreprinderile mici care generează creştere şi locuri de muncă, TikTok a contribuit pozitiv la atât de multe poveşti. „Pe TikTok, ideile s-au transformat în cariere, pasiunile în afaceri sustenabile, interesele de nişă în comunităţi înfloritoare şi vreau să mulţumesc celor peste 200 de milioane de oameni care fac ca TikTok să fie ceea ce este astăzi în Europa”.

32 de ţări sunt incluse în această cifră a Utilizatorilor Activi Lunar (Monthly Active Recipients – MAR): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Ungaria. Metodologia utilizată pentru calcularea acestei cifre MAR se bazează pe metodologia folosită pentru informaţiile despre MAR în UE pe care TikTok le publică în rapoartele de transparenţă conform DSA.