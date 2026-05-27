Volvo Cars primeşte aprobarea SUA pentru a continua importurile de maşini cu tehnologie conectată chineză

Volvo Cars, controlată majoritar de grupul chinez Zhejiang Geely Holding Group, a anunţat că a primit aprobarea guvernului american pentru a continua să vândă în Statele Unite vehicule echipate cu tehnologie conectată dezvoltată în China, transmite Reuters.

Decizia vine după ce administraţia fostului preşedinte american Joe Biden a finalizat, în ianuarie 2025, reguli care limitează drastic accesul automobilelor chinezeşti pe piaţa americană, din motive de securitate legate de software şi hardware auto.

Noile reguli au introdus interdicţii asupra majorităţii programelor software dezvoltate sau întreţinute în China, aplicabile din martie 2026 pentru modelele anului 2027.

Volvo a precizat că Departamentul pentru Comerţ a acordat companiei o autorizaţie specială după discuţii privind guvernanţa, tehnologia şi securitatea datelor.

Constructorul suedez a afirmat că aprobarea îi permite să îşi continue planurile de extindere pe piaţa americană.

Compania produce în prezent în SUA doar SUV-ul electric EX90, asamblat în statul Carolina de Sud, în timp ce restul modelelor sunt importate din Europa. Volvo a încetat anterior importurile din China după introducerea tarifelor pentru vehiculele fabricate acolo.

Anul trecut, Volvo a anunţat că va produce un nou model hibrid în SUA până la sfârşitul deceniului şi că SUV-ul XC60 va începe să fie fabricat în Carolina de Sud din a doua parte a anului 2026.

Constructorul auto, care anterior urmărea eliminarea completă a motoarelor termice până în 2030, şi-a revizuit strategia anul trecut şi a decis să păstreze modelele hibride în gamă.