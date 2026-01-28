TikTok dă vina pe penele de curent din centrele de date pentru problemele aplicaţiei din SUA şi respinge acuzaţiile de cenzură

TikTok SUA, aflat acum sub control majoritar american, a declarat că un val recent de erori şi întreruperi de conţinut a fost provocat de o pană de curent într-unul dintre centrele sale de date, respingând acuzaţiile că platforma ar fi cenzurat discursuri politice, relatează CNBC.
Utilizatorii au raportat probleme cu funcţionarea conturilor după trecerea aplicaţiei la o structură nouă de tip joint venture, creată pe fondul presiunilor politice legate de fostul control chinez. Într-un climat politic tensionat, mai multe postări virale au acuzat TikTok că blochează anumite poziţii politice sau chiar cuvântul “Epstein” în mesaje private.
CNBC a confirmat că mesajele care conţin numele ”Epstein” generează o eroare, însă nu a putut verifica acuzaţiile mai ample de cenzură politică. TikTok a spus că nu interzice utilizarea numelui şi că investighează cauza problemei.
Controversele au fost amplificate de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, al cărui birou a afirmat că a confirmat cazuri de conţinut critic la adresa preşedintelui Trump care ar fi fost suprimat. Newsom cere acum Departamentului de Justiţie al Californiei să investigheze dacă platforma a încălcat legea statului, deşi nu a fost prezentată nicio dovadă clară.
În paralel, TikTok a anunţat că remediază ”un eşec sistemic în lanţ” apărut în urma penei de curent, care a provocat încărcări lente, vizualizări ”0” temporare şi erori la postarea videoclipurilor. Compania a spus că imaginile legate de incidentul ICE din Minnesota sunt disponibile pe platformă încă de sâmbătă.
Problemele apar într-un moment de reorganizare pentru TikTok, care anul trecut risca suspendarea în SUA. Platforma a rămas operaţională după ce ByteDance a acceptat să cedeze controlul către un consorţiu condus de investitori americani. În noua structură, ByteDance păstrează 19,9%, iar investitori precum Oracle, Silver Lake şi MGX controlează restul de 80,1%.
Oficialii TikTok susţin că problemele tehnice sunt strict legate de infrastructură şi că investigaţiile interne continuă în ceea ce priveşte erorile legate de mesaje şi de recomandări.