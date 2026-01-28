Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Tehnologie

TikTok dă vina pe penele de curent din centrele de date pentru problemele aplicaţiei din SUA şi respinge acuzaţiile de cenzură

Posted on
tik tok

TikTok SUA, aflat acum sub control majoritar american, a declarat că un val recent de erori şi întreruperi de conţinut a fost provocat de o pană de curent într-unul dintre centrele sale de date, respingând acuzaţiile că platforma ar fi cenzurat discursuri politice, relatează CNBC.

Utilizatorii au raportat probleme cu funcţionarea conturilor după trecerea aplicaţiei la o structură nouă de tip joint venture, creată pe fondul presiunilor politice legate de fostul control chinez. Într-un climat politic tensionat, mai multe postări virale au acuzat TikTok că blochează anumite poziţii politice sau chiar cuvântul “Epstein” în mesaje private.

CNBC a confirmat că mesajele care conţin numele ”Epstein” generează o eroare, însă nu a putut verifica acuzaţiile mai ample de cenzură politică. TikTok a spus că nu interzice utilizarea numelui şi că investighează cauza problemei.

Controversele au fost amplificate de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, al cărui birou a afirmat că a confirmat cazuri de conţinut critic la adresa preşedintelui Trump care ar fi fost suprimat. Newsom cere acum Departamentului de Justiţie al Californiei să investigheze dacă platforma a încălcat legea statului, deşi nu a fost prezentată nicio dovadă clară.

În paralel, TikTok a anunţat că remediază ”un eşec sistemic în lanţ” apărut în urma penei de curent, care a provocat încărcări lente, vizualizări ”0” temporare şi erori la postarea videoclipurilor. Compania a spus că imaginile legate de incidentul ICE din Minnesota sunt disponibile pe platformă încă de sâmbătă.

Problemele apar într-un moment de reorganizare pentru TikTok, care anul trecut risca suspendarea în SUA. Platforma a rămas operaţională după ce ByteDance a acceptat să cedeze controlul către un consorţiu condus de investitori americani. În noua structură, ByteDance păstrează 19,9%, iar investitori precum Oracle, Silver Lake şi MGX controlează restul de 80,1%.

Oficialii TikTok susţin că problemele tehnice sunt strict legate de infrastructură şi că investigaţiile interne continuă în ceea ce priveşte erorile legate de mesaje şi de recomandări.

 

