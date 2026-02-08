Toyota numeşte un nou CEO după ce a raportat o scădere a profitului

Cel mai mare producător auto din Japonia, Toyota, a raportat o scădere de 43% a profitului trimestrial şi a anunţat că directorul său financiar, Kenta Kon, va deveni noul director executiv şi preşedinte al companiei, scrie Japan Today.

Kon, un veteran în compania Toyota, îl va înlocui pe Koji Sato în ambele funcţii începând din aprilie. Aprobarea acţionarilor este aşteptată în luna iunie.

„Acest lucru exprimă hotărârea noastră de a merge înainte cu toate forţele”, a declarat Sato reporterilor, numind ultimele schimbări de personal ca parte a unei „schimbări de viteză”.

Sato rămâne vicepreşedinte la Toyota.

Kenta Kon, care are experienţă practică în diverse domenii, inclusiv în conducerea automatizată, a fost ales ca expert în îmbunătăţirea rezultatelor financiare ale companiei, potrivit Toyota. El este considerat apropiat de preşedintele consiliului de administraţie, Akio Toyoda, nepotul fondatorului.

Toţi producătorii auto japonezi se confruntă cu dificultăţi din cauza creşterii costurilor materialelor şi a impactului tarifelor impuse de preşedintele american Donald Trump.

Toyota, care produce sedanul Camry şi modelele de lux Lexus, estimează că tarifele au ”şters” 1,45 trilioane de yeni (9,2 miliarde de dolari) din profitul său operaţional anul trecut.

Pentru trimestrul octombrie-decembrie 2025, profitul grupului Toyota a totalizat 1,25 trilioane de yeni (8 miliarde de dolari), în scădere de la 2,19 trilioane de yeni în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Toyota a raportat o scădere de 26% a profitului în perioada ianuarie-decembrie 2025, la 3,03 trilioane de yeni (19 miliarde de dolari), faţă de 4,1 trilioane de yeni. Însă vânzările sale au crescut cu aproape 7%, la 38 de trilioane de yeni (242 miliarde de dolari), faţă de 35 de trilioane de yeni în anul precedent.

Vânzările globale de vehicule în cele nouă luni din 2025 au crescut la 7,3 milioane de vehicule, faţă de aproximativ 7 milioane de vehicule, pe măsură ce vânzările au crescut în Japonia, America de Nord şi Europa.

Sato, aflat la conducerea Toyota în ultimii trei ani, va continua să deţină un rol important în industrie, în calitate de preşedinte al JAMA (Asociaţia Producătorilor de Automobile din Japonia). De asemenea, el deţine o poziţie de conducere în cadrul Keidanren, Federaţia Patronală din Japonia, care coordonează mediul de afaceri din Japonia. El a spus că aceste responsabilităţi sunt atât de importante, iar transformarea industriei este atât de urgentă, încât a considerat că îşi poate îndeplini mai bine rolul dacă renunţă la funcţia de preşedinte al Toyota.

Oficialii Toyota au subliniat că Sato nu va fi înlocuit din cauza unei probleme, menţionând că ultimele rezultate financiare arată că producătorul auto continuă să performeze bine, în pofida dificultăţilor precum tarifele, care sunt în afara controlului companiei.

Kon a spus că angajaţii de la Toyota sunt responsabili, dar trebuie să fie mai flexibili, deoarece tind să fie reticenţi în a modifica sisteme pe care au muncit mult să le construiască.

Toyota şi-a revizuit în creştere previziunile de profit pentru întregul an fiscal la 3,57 trilioane de yeni (22,8 miliarde de dolari), în scădere cu 25% faţă de anul precedent. Acţiunile Toyota, tranzacţionate la bursa din Tokyo, au crescut cu 2% vineri, după ce au fost făcute anunţurile.

„Pentru ca Toyota să continue să avanseze în transformarea sa într-o companie de mobilitate, este necesar nu numai să consolidăm colaborarea în industrie, ci şi să extindem parteneriatele dincolo de industrie”, a declarat compania într-un comunicat.