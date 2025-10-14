Tranzacțiile din energie au urcat piața de fuziuni și achiziții din România la 1,5 miliarde de euro

Piața de fuziuni și achiziții a atins o valoare de 1,5 miliarde de euro în trimestrul al treilea din acest an, marcând o creștere în valoare și o scădere în volum față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele analizate de PwC România.

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2024, avansul este de peste 50%, eliminând impactul tranzacției de 700 milioane de euro dintre PPC și Evryo (august 2024), care ar induce un efect negativ de bază.

Potrivit analizei, peste 55% din valoarea pieței a fost generată de sectorul de energie, unde parcurile fotovoltaice și eoliene, operaționale sau în stadiul de proiect, au continuat să trezească interesul investitorilor. Portofolii de capacități instalate însumând peste 3 GW au fost tranzacționate, multe dintre ele asociind capacități de stocare a energiei în baterii (BESS).

În volum, piața a înregistrat 61 de tranzacții, cu 9 tranzacții mai puțin decât anul trecut, dintre care 15 în sectorul de energie. În consecință, valoarea medie a tranzacției a atins 25 milioane de euro, cu 74% mai mare decât valoarea medie a unei tranzacții închise în trimestrul al treilea al anului trecut, excluzând tranzacția dintre PPC și Evryo.

Cele mai mari valori medii ale tranzacțiilor au fost înregistrate în sectorul de energie (61 milioane de euro), industrie (21 milioane de euro) și IT&C (21 milioane de euro), în timp ce tranzacții de dimensiuni mai mici (sub 4 milioane de euro, în medie) au fost înregistrate în sectorul serviciilor financiare și respectiv serviciilor medicale și farma.

Doar 10 dintre cele 61 de tranzacții au depăși pragul de 40 milioane de euro, piața românească rămânând preponderent o piață a tranzacțiilor mici, cu vânzători din sectorul antreprenorial. În ce privește cumpărătorii, investitorii strategici continuă să domine piața, aceștia realizând 51 din cele 61 de tranzacții. Numărul tranzacțiilor realizate de fonduri de investiții din perspectiva de cumpărători a crescut față de perioada echivalentă a anului trecut (10 tranzacții în trimestrul al treilea al acestui an față de 8 tranzacții în trimestrul al treilea anului trecut).

Cele mai mari tranzacții semnate în perioada iulie-septembrie 2025 sunt: joint-venture-ul constituit între fondul suveran de investiții Mubadala Investment Company și Actis LLP (deținut de General Atlantic) pentru operarea portofoliului de capacități instalate eoliene și fotovoltaice în stadiul ready-to-build de peste 2GW al Rezolv Energy, tranzacție estimată la peste 350 milioane de euro; preluarea EnergoBit de către jucătorul global Vinci originar din Franța, într-o tranzacție de peste 100 milioane de euro; tranzacția de peste 85 milioane de euro prin care operațiunile Telekom Romania Mobile Communications au fost vândute către Vodafone România și Digi România.

Vodafone a preluat controlul asupra companiei, inclusiv clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și infrastructura tehnică, în timp ce Digi a achiziționat segmentul prepaid, licențe de spectru și turnuri de telecomunicații.

Alte tranzacții semnificative sunt achiziția Friesland Campina (Napolact) de către Bonafarm, precum și preluarea Euro Strada de către un consorțiu format din Duna Aszfalt & Minerva Bizalmi. Ambele tranzacții așteaptă încă aprobarea Consiliului Concurenței.

În primele trei trimestre ale anului, cumulat, piața românească de tranzacții a atins 4,2 miliarde de euro, în scădere cu 7% față de perioada echivalentă a anului trecut. Declinul a fost în mare parte cauzat de primele două trimestre ale anului, când incertitudinea politică și așteptarea măsurilor fiscale menite să adreseze deficitul bugetar au amânat mare parte din tranzacțiile inițiate în piață. Odată cu redobândirea stabilității politice și implementarea măsurilor fiscale, decizia de dezinvestire a unor fondatori s-a reactivat, iar piața de tranzacții din România a reintrat pe radarul investitorilor.

Energia regenerabilă, sectorul de sănătate, industrie alimentară și agribusiness sunt de așteptat să rămână în topul tranzacțiilor, consideră analiștii, alături de companii de produse și servicii cu aplicabilitate în sectorul de apărare, care ar putea genera noi oportunități în ultima parte a acestui an.