Trendyol anunţă că a atins pragul de 3.500 de comercianţi români pe platformă şi vrea să dubleze acest număr până la finalul anului

Platforma de comerţ electronic Trendyol anunţă că a atins pragul de 3.500 de comercianţi români pe platformă, la doar nouă luni de la lansarea procesului de înrolare locală. Până la finalul anului, Trendyol îşi propune să dubleze acest număr. Volumele generate de comercianţii români pe platformă au crescut de la 10% la 40% în patru luni.

”Trendyol, unul dintre cele mai mari marketplace-uri internaţionale de e-commerce, anunţă astăzi că a atins pragul de 3.500 de comercianţi români pe platformă, la doar nouă luni de la lansarea procesului de înrolare locală. Până la finalul anului, Trendyol îşi propune să dubleze acest număr, susţinut de cererea puternică din partea comercianţilor români”, anunţă compania.

Comercianţii români reprezintă în prezent aproximativ 40% din volumul total al businessului de pe piaţa locală – în creştere de la 10% în urmă cu patru luni.

„Rezultatele obţinute în România într-un timp atât de scurt confirmă potenţialul uriaş al pieţei locale şi ambiţia comercianţilor de a-şi extinde businessul prin parteneriatul cu Trendyol. Comercianţii locali sunt în centrul ecosistemului Trendyol România. Vom continua să investim în România, să lansăm noi iniţiative şi să rămânem aproape de partenerii noştri prin resurse dedicate şi campanii de amploare pentru a le susţine creşterea,” a declarat Irem Yılandil, head of International Expansion, Trendyol Group.

În prezent, peste 90% dintre comercianţii locali activi pe Trendyol sunt întreprinderi mici şi mijlocii, care pun la dispoziţia consumatorilor peste 2 milioane de produse.

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 şi între timp a devenit primul decacorn din Turcia şi una dintre cele mai mari platforme de comerţ electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianţi şi branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienţi prin intermediul aplicaţiilor în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf, Europa Centrala şi de Est şi nu numai.