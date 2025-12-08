Trump și-a exprimat îndoielile cu privire la achiziția de către Netflix a Warner Bros. Discovery

Președintele american Donald Trump și-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziția de către Netflix a Warner Bros. Discovery (WBD), subliniind că gigantul de streaming video deținea deja ‘o cotă de piață foarte mare’ și adăugând că ‘aceasta ar putea fi o problemă’, relatează AFP și Reuters.

‘Voi fi implicat în decizia autorităților de reglementare’ cu privire la această achiziție de 83 de miliarde de dolari, a declarat președintele SUA la sosirea sa pentru o ceremonie de premiere la Centrul Kennedy, mare sală de spectacole din Washington.

Trump nu a spus dacă este în favoarea aprobării acordului, dar a subliniat o potențială concentrare a puterii de piață în industria divertismentului. ‘Asta va fi treaba unor economiști. Dar este vorba de o cotă de piață mare. Nu există nicio îndoială că ar putea fi o problemă’, a afirmat el.

Trump a indicat, de asemenea, că un CEO al Netflix, Ted Sarandos, l-a vizitat recent la Casa Albă.

Dacă fuziunea în forma sa actuală ar fi finalizată, Netflix ar achiziționa platforma rivală HBO Max, precum și studiourile Warner Bros.

Netflix este principala platformă video la cerere din lume, iar HBO Max este a treia (excluzând Amazon Prime Video), Disney+ completând primele trei locuri.

Platforma ar avea astfel un catalog uriaș, care include saga ‘Harry Potter’ și saga ‘Stăpânul Inelelor’, francizele cu supereroi ale DC Studios (‘Batman’, ‘Superman’ și ‘Wonder Woman’) și seria ‘Urzeala Tronurilor’.

Netflix nu ar moșteni însă posturile de televiziune ale Warner Bros. Discovery (în special Discovery Channel și CNN), care, înainte de achiziție, ar fi fost incluse într-o entitate separată de Warner Bros. și listate la bursă.

Gigantul video online a depășit operatorul de cablu Comcast și grupul media Paramount Skydance, care erau, de asemenea, în cursă pentru achiziție.

CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison, este un apropiat al lui Donald Trump.