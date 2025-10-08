Ucraina vrea să își majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile rusești

Ucraina vrea să își majoreze importurile de gaze naturale cu 30%, în urma atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii sale de gaze, care potrivit ministrului ucrainean al Energiei, Svetlana Grinchuk au provocat pagube semnificative, transmite Reuters.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat semnificativ atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, iar vinerea trecută a atacat principalele zăcăminte de gaze ale Ucrainei, ceea ce a provocat îngrijorări cu privire la o posibilă penurie de gaze și la necesitatea unor importuri suplimentare semnificative.

‘Intenționăm să creștem importurile cu aproximativ 30%, dacă reușim să ne extindem capacitatea de import’, a declarat marți Grinchuk, într-o conferință de presă, după o întâlnire cu ambasadorii occidentali. ‘Intenționăm să importăm pe parcursul celor mai reci luni, deși prioritatea acum este să asigurăm importurile pentru octombrie-decembrie și, dacă este necesar, pentru alte luni’, a adăugat Grinchuk.

Ministrul Energiei a subliniat că volumul total al importurilor va depinde de cât de repede își poate restabili Ucraina producția de gaze, de cât de intense și țintite vor fi atacurile rusești și de cât de grave ar putea fi daunele aduse sistemului de transport al gazelor. ‘Cu cât putem restabili (producția) mai repede, cu atât va trebui să importăm mai puțin’, a declarat Grinchuk, adăugând că o creștere a importurilor de GNL este una dintre opțiunile posibile pentru a acoperi deficitul.

Guvernul de la Kiev anunțase anterior că Ucraina intenționează să importe 4,6 miliarde de metri cubi de gaze în sezonul 2025/26, începând sezonul de încălzire cu aproximativ 13,2 miliarde de metri cubi de gaze în depozite. Analiștii și foștii oficiali spun că țara acumulase deja aproximativ 13 miliarde de metri cubi în rezerve.

Grinchuk a declarat că atacurile au vizat infrastructura regională de gaze, precum și instalațiile de transport a energiei electrice din regiunile de la frontiera Ucrainei, iar restricții severe privind aprovizionarea cu energie erau deja în vigoare în mai multe regiuni nordice.

Rusia bombardează în mod regulat infrastructura energetică a Ucrainei de la debutul invaziei din 2022.

Ministrul Energiei a mai spus că echipa sa a elaborat deja diferite scenarii de acțiune în cazul unor atacuri rusești și a pregătit restricții privind aprovizionarea cu gaze către populație și industrie, ceea ce nu s-a mai făcut în toți anii de război. ‘Ne pregătim pentru diverse scenarii, inclusiv pentru cele mai pesimiste’, a spus Grinchuk.