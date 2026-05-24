Oana Țoiu, la Forumul GLOBSEC – discuții despre pacea în Ucraina și rolul strategic al României la Marea Neagră

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat, în cadrul Forumului GLOBSEC de la Praga, la discuții despre pacea în Ucraina și rolul strategic al României la Marea Neagră.

Conform unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Țoiu a participat la cea de-a 21-a ediție a Forumului GLOBSEC, una dintre cele mai importante platforme de dezbatere la nivel european dedicate temelor de securitate și apărare, tema centrală a ediției din acest an fiind ‘Transformarea sistemică globală’.

Una dintre sesiunile la care a luat parte șefa diplomației române a fost dedicată securității și pașilor pentru pace în Ucraina.

‘Au mai participat miniștrii afacerilor externe ai Estoniei, Lituaniei și Luxemburgului și adjunctul secretarului Consiliului Național de Securitate al Ucrainei. În cadrul acestei sesiuni ministrul Oana Țoiu a subliniat legătura dintre securitate și extinderea conectivității dinspre România prin proiecte de infrastructură care trebuie să fie prioritare pentru finanțarea europeană. Discuțiile au mai vizat obținerea unei păci juste și sustenabile, asigurarea libertății de navigație și a dezvoltării economice în Marea Neagră, rolul strategic al României în acest sens și participarea la reconstrucție’, arată sursa citată.

De asemenea, la sesiunea dedicată extinderii Uniunii Europene și perspectivelor de integrare, Oana Țoiu a evidențiat importanța cooperării regionale în contextul în care România deține Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026.

‘Ministrul Oana Țoiu a subliniat că forța acestei cooperări rezidă în capacitatea comunităților și a cetățenilor de a se conecta, indicând totodată potențialul economic remarcabil al celor 160 de milioane de cetățeni din spațiul ICE. De asemenea, aceasta a punctat că PIB-ul combinat al regiunii, de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, reprezintă un fundament solid pentru dezvoltarea unui spațiu economic mult mai dinamic’, se mai precizează în comunicatul MAE.

Potrivit acestuia, ministrul Afacerilor Externe a participat la micul dejun de lucru privind viitorul Europei și a avut o sesiune dedicată de dezbateri găzduită de publicația Politico Europe, dedicată ministerialei NATO și relației transatlantice.