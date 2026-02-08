UE analizează opțiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE

Uniunea Europeană analizează opțiunile pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, în contextul în care programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuțiilor.

Discuțiile sunt într-un stadiu incipient, având în vedere că Comisia Europeană, executivul comunitar, distribuie încă banii din programul actual SAFE, au adăugat sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. De asemenea, oficialii se așteaptă să rămână mai rămână câteva miliarde din programul SAFE, din cauza diferențelor dintre solicitările țărilor și contractele finale. Dar odată ce banii se vor epuiza, comisia va evalua procesul și va analiza fezabilitatea unei alte runde de finanțare, care ar putea include un al doilea program de împrumut, au declarat sursele.

Anul trecut, UE a pus la punct un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Comisia Europeană a aprobat planurile naționale a 19 state membre, printre care se numără și România, mai rămânând câteva. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE.

‘Comisia evaluează în prezent planurile naționale SAFE ale celorlalte trei state membre. Nu facem speculații cu privire la un posibil al doilea fond SAFE în această etapă’, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Deoarece unele dintre planurile de cheltuieli necesită, în realitate, mai puține fonduri decât au fost inițial aprobate, probabil vor exista fonduri neutilizate pe care comisia le poate aloca, au precizat sursele citate de Bloomberg. Oficialii lucrează acum la acest proces. Apoi, Comisia va analiza opțiunile pentru a oferi mai multe fonduri, un alt program de împrumut fiind o posibilitate, au adăugat sursele.