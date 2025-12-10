UE promite să controleze mai strict importurile de produse agricole

Uniunea Europeană a anunțat marți că va înăspri controalele asupra importurilor agricole, un semnal transmis Franței în încercarea de a o convinge să sprijine acordul comercial cu țările latino-americane din blocul Mercosur, transmite AFP.

Pentru a se asigura că produsele care intră în Europa respectă standardele UE, Comisia promite o creștere cu 50% a numărului de controale în străinătate în următorii doi ani.

În interiorul Uniunii, Bruxelles-ul vizează o creștere cu 33% a auditurilor la punctele de trecere a frontierei pentru a se asigura că statele membre efectuează inspecții în conformitate cu cerințele europene.

De asemenea, Comisia dorește să își actualizeze normele privind prezența urmelor de pesticide în importuri, în ciuda interzicerii acestora în UE. Executivul comunitar a anunțat crearea unui grup de lucru pentru a studia problema sensibilă a reziduurilor de pesticide.

‘La cererea fermierilor noștri și a anumitor state membre, ne-am angajat să respectăm un principiu: să nu permitem reintroducerea în UE, prin produse importate, a celor mai periculoase pesticide care sunt interzise în Uniune’, a subliniat comisarul european pentru sănătatea și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi. Acesta a dat asigurări că aceste anunțuri nu au legătură cu votul statelor europene, așteptat în zilele următoare, privind acordul de liber schimb cu țările latino-americane din Mercosur.

‘Dar dacă mă întrebați dacă acest lucru va ajuta la aplicarea și implementarea acordului cu Mercosur, răspunsul meu este da’, a clarificat Varhelyi.

Franța, care s-a opus acordului comercial în forma sa actuală, a făcut din consolidarea controalelor, în special în ceea ce privește reziduurile de pesticide, o condiție pentru reconsiderarea poziției sale în această privință.

Votul statelor europene privind acest acord comercial cu Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay este așteptat între 16 și 19 decembrie la Bruxelles.

Comisia Europeană speră ca, ulterior, tratatul să fie semnat pe 20 decembrie la Foz do Iguacu, în sudul Braziliei, potrivit unei surse europene.

În continuare, ratificarea va necesita un vot al Parlamentului European, probabil la începutul anului 2026, unde rezultatul ar putea fi unul strâns.

Acest acord de liber schimb are ca scop, în special, să permită Uniunii Europene să exporte mai multe mașini, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină. În schimb, ar facilita intrarea cărnii, zahărului, orezului, mierii sau soia din America de Sud, cu riscul de a slăbi anumite sectoare agricole europene.