UNSAR: 760.000 lei este cea mai mare daună plătită pentru o locuință, la un incendiu

Cea mai mare despăgubire plătită în baza unei polițe de asigurare a unei locuințe a depășit suma de 760.000 de lei, pentru acoperirea daunelor provocate de un incendiu, informează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) într-un comunicat de Ziua Mondială a Locuirii.

Primele zece cele mai mari daune achitate proprietarilor locuințelor care erau asigurate au avut drept cauză ravagiile provocate de incendii. În total, despăgubirile cumulate pentru acest Top 10 depășesc 5,7 milioane lei, conform datelor colectare la nivelul UNSAR pentru perioada primului semestru al acestui an.

Astfel, incendiul rămâne unul dintre cele mai importante pericole pentru locuințele românilor, cu un impact financiar considerabil – mai ales pentru cei care nu sunt asigurați. Potrivit organizației, studiile sociologice arată că unul din doi români crede că, la un moment dat, locuința i-ar putea fi devastată de un incendiu.

‘Astăzi, de Ziua Mondială a Locuirii, reamintim că, în fiecare zi, sute de români beneficiază de protecția oferită de asigurările de locuințe. Despăgubirile plătite arată valoarea concretă a acestei protecții – nu doar în sprijin financiar, ci și în stabilitate și încredere în fața evenimentelor neprevăzute’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR, citat în comunicat.

Companiile de asigurări membre ale UNSAR plătesc în fiecare zi, în medie, despăgubiri pentru 120 de dosare de daună pentru locuințele românilor și pentru sediile și bunurile companiilor asigurate.

‘Aceste date confirmă rolul crucial al asigurărilor de locuințe în protejarea patrimoniului și în oferirea unui răspuns rapid în situații neprevăzute. Industria de profil contribuie la stabilitatea financiară și la liniștea comunităților – trebuie doar să fim protejați printr-o poliță dedicată’, a precizat Alina Bărbulescu, specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Locuințele românilor pot fi protejate împotriva riscului de incendiu printr-o asigurare facultativă. Această poliță, care poate fi emisă pentru imobilele care sunt deja protejate printr-o asigurare obligatorie PAD, oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute.

Astfel, printr-o asigurare facultativă pot fi acoperite o serie de fenomene naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: cutremure, alunecări de teren, incendii, explozii, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin acoperiri speciale, în funcție de specificul fiecărei locuințe și de nevoile individuale ale clienților. De exemplu, se pot include prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluții în cazul unor urgențe – prin intervenția unor specialiști atunci când situația o impune (avarii instalații de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperișului, sistemelor/elementelor de acces în locuință etc.).

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Asigurările reprezintă un sector – cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.