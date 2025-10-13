UNSAR: Peste 700 de dosare de daună au fost deschise în urma furtunilor și inundațiilor, în ultimele trei săptămâni

Companiile de asigurări membre ale UNSAR au gestionat, în ultimele trei săptămâni, peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuințelor și companiilor asigurate, ca urmare a furtunilor și inundațiilor care au afectat mai multe zone din țară, informează luni Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Potrivit unui comunicat al UNSAR remis AGERPRES, 94% dintre acestea au vizat locuințele și bunurile personale ale românilor, evidențiind impactul tot mai puternic al fenomenelor meteo extreme asupra populației.

Totodată, în ultimele șase luni ale acestui an, companiile membre UNSAR au primit peste 8.200 de notificări de daune în baza polițelor de asigurare pentru locuințe și pentru companii – un semnal clar privind rolul esențial al asigurărilor în protejarea bunurilor împotriva evenimentelor neprevăzute.

‘Datele recente continuă să ne arate că fenomenele meteo extreme pot genera pierderi semnificative pentru gospodării și companii. O asigurare dedicată are un rol esențial în gestionarea acestor situații nefericite, oferind sprijin în momentele în care avem cea mai mare nevoie’, a declarat președintele & director general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, citat în comunicat.

Conform sursei citate, în ultimii 16 ani, aproximativ 43.000 de locuințe au fost afectate de furtuni.

‘Acest fapt înseamnă că în fiecare an, în medie, sunt avariate 2.700 de proprietăți – echivalentul numărului de locuințe dintr-o comună întreagă. În acest interval de timp, companiile de asigurări membre UNSAR au achitat despăgubiri de 168 milioane lei pentru daune cauzate de furtuni’, spune UNSAR.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 21 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.