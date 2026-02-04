Verchere (OMVPetrom): Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producție de gaze așteptată în 2027

Proiectul Neptun Deep avansează, iar prima producție de gaze este așteptată în 2027, a anunțat miercuri directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, menționând că au fost forate patru sonde pe zăcământul Pelican Sud.

‘Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producție de gaze așteptată în 2027. Am forat patru sonde pe zăcământul Pelican Sud și am finalizat microtunelul din Tuzla. Construcția stației de măsurare a gazului este în plină desfășurare. În paralel, fabricarea platformei de producție avansează, cu jacketul în Italia și partea superioară în Indonezia’, a declarat Christina Verchere, în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare și Producție, a precizat că proiectul avansează conform graficului și a prezentat etapele programate pentru acest an.

‘Proiectul avansează conform graficului și de asemenea este în buget. Suntem avansați cu lucrările la stația de tratare a gazelor de la Tuzla. Subtraversarea de la plaja din Tuzla este realizată – microtunelul e practic în poziție ca să putem trage conductele submarine prin el. Un lucru foarte important: am finalizat forajul în zona Pelican, suntem acum în zona Domino. De asemenea, cablurile ombilicale – cele care transmit semnalele către sonde sunt executate în Scoția și așteaptă să fie ridicate de către contractorul Saipem. Tot ce înseamnă partea de tubulatură pentru conductele submarine este executată. Mare parte din ele se află deja în Constanța. Pentru anul acesta, începem instalarea conductelor, finalizarea stației de măsurare și transportul și instalarea platformei de producție’, a explicat Cristian Hubati.

OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, a anunțat, miercuri, compania.

Potrivit reprezentanților grupului, profitul a fost afectat de ajustări nete de depreciere de 2,2 miliarde lei, legate în principal de obligațiile de abandonare conform principiilor convenite între OMV Petrom și statul român, precum și de ajustări de depreciere pentru activele din E&P (explorare și producție).