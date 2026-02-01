Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie

Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.

Aflaţi în fruntea guvernării din 2010, Orban şi Fidesz se confruntă cu un adversar de centru-dreapta care conduce în majoritatea sondajelor, pe fondul celui mai slab ciclu economic din ultimii 16 ani.

Economia Ungariei stagnează aproape complet de la invazia rusă în Ucraina, care a alimentat inflaţia în Europa Centrală.

Economiştii avertizează că, indiferent cine câştigă scrutinul din 12 aprilie, spaţiul fiscal este limitat şi ar fi necesare ajustări după cheltuielile masive de dinaintea alegerilor.

”Este o minciună sfruntată. Starea economiei ungare nu necesită niciun fel de austeritate”, a spus Orban la un miting, respingând evaluările analiştilor.

La finalul anului trecut, guvernul a ridicat ţinta de deficit la 5% pentru 2025 şi 2026, an electoral, pentru a permite creşterea cheltuielilor, lucru care a contribuit la retrogradarea perspectivei datoriei Ungariei la ”negativ” de către agenţia Fitch Ratings.

Orban a spus că deficitul, care a depăşit frecvent prognozele guvernului, va trebui redus ”calm, lent şi treptat”, odată cu îmbunătăţirea condiţiilor economice.

”Nu avem nevoie de austeritate şi nu trebuie să luăm nimic de la oameni”, a arăat premierul.

El a promis menţinerea dobânzii subvenţionate de 3% la creditele ipotecare şi continuarea planului de scutire de impozit pentru mamele cu doi copii până la sfârşitul următorului ciclu guvernamental.

În încercarea de a contracara ascensiunea partidului conservator Tisza, guvernul a lansat un program de 100 miliarde forinţi (310 milioane dolari) pentru sprijinirea industriei restaurantelor şi o măsură de 50 miliarde forinţi (160 milioane dolari) pentru reducerea facturilor la încălzire.

Datele publicate vineri arată că economia Ungariei rămâne în apropierea stagnării pentru al treilea an consecutiv, sub performanţele Poloniei şi Cehiei. Unii analişti şi-au revizuit în jos estimările de creştere a economiei ungare pentru 2026 după aceste rezultate slabe.