5 recomandări oferite de producători pentru întreținerea mobilierului de grădină

Grădina ta este, cel mai probabil, o extensie a casei tale, un spațiu în care, pe timp de vară, te retragi pentru a respira aer curat, savura cafeaua de dimineață sau bucura de serile liniștite în compania prietenilor, motiv pentru care mobilierul de grădină joacă un rol esențial, nu doar pentru funcționalitate, ci și pentru estetică.

În fond, de ce ai investi într-un set de mobilier pe care îl lași apoi la voia întâmplării? Dacă ai cumpărat o canapea elegantă pentru living și ai lăsa-o afară, sub ploaie, soare arzător și praf nu ar rezista prea mult, nu-i așa? Exact același lucru se întâmplă și cu mesele, scaunele sau cu sezlong gradina, cu diferența că acestea sunt create să facă față condițiilor de mediu exterior, dar chiar și așa au nevoie de o atenție constantă.

De multe ori, oamenii își amintesc de întreținerea mobilierului abia când apar semne vizibile de deteriorare: o pată de rugină, un lemn crăpat sau o țesătură decolorată, deci cam târziu. Nu degeaba producătorii avertizează că prevenția este cheia, nu reparația.

Curățarea regulată și adaptată materialului

Primul lucru pe care îl subliniază producătorii este importanța curățării constante, dar și a metodei folosite. Mobilierul din lemn masiv necesită o curățare delicată, cu o cârpă moale și soluții speciale pentru lemn, care îi păstrează fibra și îi împiedică uscarea excesivă. În schimb, aluminiul sau oțelul inoxidabil pot fi curățate mai ușor cu apă caldă și un detergent blând, dar trebuie șterse imediat după spălare pentru a evita depunerile de calcar.

Un alt bun exemplu este cel al seturilor din ratan sintetic. Acest material este rezistent, dar praful și murdăria se pot acumula în împletituri, afectându-i aspectul. Producătorii recomandă folosirea unei perii moi sau a unui aspirator cu duză subțire pentru a îndepărta resturile, urmată de o spălare rapidă cu apă și săpun neutru. În cazul textilelor detașabile, acestea ar trebui spălate conform instrucțiunilor de pe etichetă, evitând expunerea la temperaturi ridicate care pot deteriora fibrele.

Protejarea împotriva razelor UV

Producătorii avertizează că multe seturi mobilier pentru gradina expuse prelungit la razele ultraviolete pot avea semne vizibile de decolorare a materialelor, de crăpare a lemnului și slăbire a fibrelor textile. Chiar și ratanul sintetic sau materialele metalice vopsite sunt vulnerabile, deoarece pigmentul din vopsea se degradează treptat sub acțiunea luminii.

O soluție foarte bună ar fi folosirea huselor de protecție atunci când mobilierul nu este utilizat, în special în perioadele de caniculă. În plus, umbrelele mari, pergolele sau zonele acoperite pot contribui semnificativ la protecția împotriva UV, fără a compromite confortul. Producătorii de mobilier din lemn recomandă, de asemenea, aplicarea anuală a unui strat de ulei special sau lac cu protecție UV, care pătrunde în fibre și le oferă rezistență suplimentară.

Depozitarea în sezonul rece

Chiar dacă setul tău este ”rezistent la intemperii”, producătorii insistă că temperaturile extreme, umiditatea crescută și înghețul pot deteriora structura și aspectul. Lemnul poate absorbi apă, care, înghețând, provoacă fisuri; metalele pot rugini, iar plasticul poate deveni fragil.

De aceea se recomandă depozitarea într-un spațiu acoperit (garaj, un șopron sau un balcon închis), dar dacă nu ai această posibilitate producătorii recomandă cel puțin utilizarea unor huse impermeabile, bine fixate, pentru a preveni pătrunderea apei și acumularea zăpezii.

Întreținerea periodică a finisajelor

Producătorii nu se rezumă doar la curățare și protecție, ci insistă și asupra întreținerii finisajelor: vopseaua cadrului metalic, lacul de pe o masă de lemn sau textura materialului textil. Un strat suplimentar de lac aplicat anual pe mobilierul din lemn nu doar îi redă strălucirea, ci și îl protejează împotriva umidității și insectelor.

În cazul metalului, producătorii recomandă utilizarea vopselelor speciale pentru exterior, care formează o barieră durabilă împotriva umezelii. Pentru mobilierul din plastic sau ratan sintetic, aplicarea unui produs de protecție pe bază de silicon poate împiedica fragilizarea materialului și îi păstrează elasticitatea.

Respectarea instrucțiunilor specifice fiecărui producător

Poate cea mai importantă recomandare, dar și cea mai ignorată, este citirea și respectarea instrucțiunilor specifice oferite de producător. Deși unele reguli par universale, fiecare tip de mobilier are particularitățile sale.

Respectarea lor îți poate salva mobilierul de deteriorări premature și îți poate păstra garanția valabilă. Mulți producători specifică tipurile de detergenți recomandați, frecvența curățării, metodele sigure de depozitare și intervalele de întreținere.