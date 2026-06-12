UE simplifică achizițiile publice în domeniul apărării

Comisia Europeană a salutat acordul politic provizoriu la care au ajuns, miercuri, Parlamentul European și Consiliul UE în vederea simplificării achizițiilor publice în domeniul securității și apărării, a facilitării investițiilor în domeniul apărării și a sprijinirii industriei de apărare, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Acordul va facilita transferul produselor din domeniul apărării în interiorul UE. Noile licențe la nivelul UE și derogările mai ample de la autorizarea prealabilă vor simplifica transferul transfrontalier al produselor din domeniul apărării și vor contribui la reducerea întârzierilor. De asemenea, acordul intenționează să raționalizeze procedurile de achiziții publice în domeniul apărării pentru autoritățile contractante și industrie. Acest lucru va reduce sarcina administrativă și va contribui la accelerarea achizițiilor publice în domeniul apărării.

Acordul provizoriu introduce o autorizare mai rapidă pentru proiectele de apărare, introducând un termen de 42 de zile lucrătoare pentru deciziile de autorizare și automatizând aprobarea în cazul în care autoritățile nu răspund la timp. Acest lucru va ajuta proiectele critice de apărare să avanseze mai rapid. În cele din urmă, acordul simplifică accesul la Fondul european de apărare pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și a simplifica cerințele administrative pentru solicitanți, în conformitate cu feedbackul din partea industriei. De asemenea, aceasta reduce insecuritatea juridică prin clarificarea modului în care legislația UE privind substanțele chimice se aplică sectorului apărării.

‘Prin simplificarea normelor pentru Fondul european de apărare, prin reducerea întârzierilor în aprobarea autorizațiilor și prin încurajarea colaborării transfrontaliere, nu numai că ne consolidăm capabilitățile de apărare, ci și ne protejăm avantajul tehnologic. Într-o eră a amenințărilor din ce în ce mai mari, acesta este modul în care transformăm politica în acțiune și ne asigurăm că Europa rămâne un lider în materie de securitate și democrație’, a declarat vicepreședinta CE pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

În urmă cu un an, Comisia Europeană a propus omnibusul în domeniul apărării, ca parte a agendei de simplificare a UE pentru a stimula competitivitatea Europei. Aceste măsuri vizează în mod direct industria și necesită politici industriale de apărare mai rapide, mai flexibile și mai puțin împovărătoare, consolidând securitatea și reziliența industrială a Europei.

Regulamentele vor intra în procesul formal de adoptare de către Parlamentul European și Consiliu în următoarele săptămâni, pentru a asigura intrarea lor rapidă în vigoare.