OPEC înrăutățește din nou estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 la 970.000 barili pe zi (bpd), a doua înrăutățire consecutivă a prognozei, din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii Strâmtorii Ormuz, transmite Reuters.

Grupul continuă să se aștepte la un impact mai mic asupra consumului, după izbucnirea conflictului, decât Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA (EIA) și Agenția Internațională a Energiei (IEA). OPEC previzionează că spre finalul anului consumul se va redresa și a revizuit în creștere prognozele pentru 2027.

În mai, OPEC se aștepta ca cererea de petrol pe plan mondial să crească cu 1,17 milioane barili pe zi anul acesta. Pentru 2027, OPEC previzionează o creștere a cererii cu 1,73 milioane bpd, un avans de 190.000 bpd față de precedenta prognoză.

‘Performanța economiei globale în primul semestru din 2026 a rămas rezilientă, în pofida tensiunilor geopolitice’, se arată în raportul lunar al OPEC publicat joi.

Atât EIA cât și IEA se așteaptă la un declin al cererii globale de petrol în 2026, în urma efectelor războiului.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a convenit să reia majorarea producției din aprilie, dar închiderea Strâmtorii Ormuz a făcut imposibilă creșterea producției, care a scăzut în mai.

Luna trecută, producția medie de țiței a OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) s-a situat la 33,13 milioane bpd, în scădere cu 190.000 bpd față de aprilie. Cel mai sever declin a fost înregistrat în Iran. Datele din mai includ Emiratele Arabe Unite (EAU), care au ieșit din OPEC și OPEC+ la 1 mai.