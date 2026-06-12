Comisia Europeană confirmă că alumina nu este inclusă în ultimele sancțiuni ale UE împotriva Rusiei

Comisia Europeană a confirmat joi că alumina, care continuă să fie exportată din UE în Rusia și este folosită în producția de aluminiu, un metal important pentru industria militară, nu este inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, prezentat săptămâna aceasta, relatează agenția EFE.

”În ceea ce privește alumina, nu am inclus-o în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Siobhan McGarry.

Precizarea vine după ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a efectuat miercuri o vizită în Irlanda, unde a transmis preocupările Bruxelles-ului cu privire la exportul unor cantități mari de alumină către Rusia de către o companie irlandeză. Potrivit publicației Politico, este vorba despre societatea Aughinish Alumina din Limerick

Potrivit aceluiași purtător de cuvânt comunitar, al 21-lea pachet de sancțiuni, la fel cum a fost cazul celor anterioare, urmărește găsirea unor ”modalități de a întrerupe finanțarea războiului de agresiune al Rusiei” împotriva Ucrainei și de a consolida poziția acesteia din urmă ”în orice scenariu, inclusiv în orice proces de pace sau negocieri viitoare”.