Banca Mondială a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei globale în acest an la 2,5%, din cauza războiului

Economia mondială ar urma să înregistreze anul acesta o creștere de 2,5%, față de un avans de 2,6% prognozat în ianuarie, cel mai redus nivel de când a început pandemia, la finalul lui 2019, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, conform celui mai recent raport semianual ‘Perspectivele Economice Globale’ (Global Economic Prospects), publicat joi de Banca Mondială (BM), transmite Reuters.

Expansiunea ar putea încetini la doar 1,3% dacă perturbările în aprovizionarea cu energie se dovedesc mult mai severe și vin cu un stres financiar substanțial pe piețele financiare, avertizează Banca Mondială.

Creșterea PIB-ului global a atins nivelul de 2,9% în 2025, după ce în ianuarie Banca Mondială prognoza un avans de doar 2,7%.

Pentru acest an, instituția a înrăutățit previziunile pentru două treimi din țări, ca rezultat al războiului, cele mai severe scăderi afectând Emiratele Arabe Unite (EAU), Irak și alte țări din Orientul Mijlociu, ale căror exporturi de energie au avut de suferit de pe urma conflictului.

Banca Mondială a informat că scenariul de bază prevede o cotație medie a barilului de țiței Brent de 94 de dolari în 2026, un avans de 36% față de 2025, dar cele mai grave perturbări în aprovizionarea cu energie ar urma să se atenueze la finalul lunii viitoare, în timp ce inflația pe plan global ar urma să se situeze la 4%.

Creșterea ar putea încetini la 2,1% dacă perturbările din energie durează mai mult și cotația medie a barilului de țiței Brent se situează la 115 dolari în 2026, ceea ce ar duce la o rată a inflației de 4,4%.

Perspectivele s-ar putea înrăutăți și mai mult, expansiunea ar putea încetini la doar 1,3%, dacă șocul energetic afectează piețele financiare, ducând la o volatilitate mai ridicată și slăbirea încrederii, avertizează Banca Mondială.

‘Aceste scenarii de risc arată cât de rapid perspectivele s-ar putea înrăutăți dacă presiunile din energie și cele financiare se întăresc reciproc’. Dacă șocul energetic duce la un șoc pe piețele financiare, încrederea se poate eroda rapid, a apreciat Ayhan Kose, adjunctul economistului șef al BM.

Expansiunea PIB-ului global ar urma să se îmbunătățească la 2,8% în 2027 și în 2028, dar rămâne cu 0,4 puncte procentuale sub ratele medii din anii ‘2010, pe fondul creșterii mai lente a populației și a investițiilor, majorarea datoriei publice și un avans mai lent al comerțului, a declarat economistului șef al BM, Indermit Gill.

Țările în curs de dezvoltare sunt mai afectate de război, Banca Mondială estimând acum o creștere de 3,6% anul acesta, de la un nivel de 4,4% în 2025.

Banca Mondială a menținut previziunea privind un avans de 2,2% al economiei SUA în 2026, de 2,1% în 2027 și de 2% în 2028. Zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 0,8% în 2026, față de 1,4% în 2025. Pentru China este prognozată o creștere de 4,2% în 2026, față de un avans de 4,4% prognozat în ianuarie, după o expansiune de 5% în 2025.

Previziunile pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Afganistan și Pakistan au fost revizuite în jos, cu 2,7 puncte procentuale, la 1,6% în 2026, de la 4% în 2025, dar creșterea în regiune s-ar putea redresa la 5% în 2027.

Emiratele Arabe Unite ar urma să înregistreze un avans al economiei de 2,4% în 2026, față de un avans de 5% prognozat în ianuarie și o creștere de 6,2% în 2025. Anul acesta PIB-ul Turciei ar urma să crească cu 2,8%, față de un avans de 3,7% prognozat în ianuarie

India rămâne economia mare cu cea mai rapidă creștere din lume, PIB-ul urmând să înregistreze o expansiune de 6,6% în 2026, după un avans de 7% în 2025.