Listarea la bursă a SpaceX îl va face pe Musk mai bogat decât 46% din populația lumii

Magnatul Elon Musk va fi mai bogat decât 46% dintre locuitorii lumii, aproximativ 3,8 miliarde de oameni, odată cu oferta publică inițială (IPO) a companiei sale aerospațiale și de inteligență artificială SpaceX, potrivit unei analize publicate joi de ONG-ul Oxfam, transmite EFE.

Averea personală a lui Musk, care deține și rețeaua socială X, este așteptată să depășească 1.000 de miliarde de dolari odată cu listarea la bursă a SpaceX, ceea ce l-ar face prima persoană cu o asemenea avere din lume.

‘O astfel de concentrare extremă a bogăției este simptomatică pentru decenii de politici favorabile miliardarilor, care le-au permis să scrie regulile economice în favoarea lor’, a transmis Oxfam, într-un comunicat de presă.

Nabil Ahmed, director pentru justiție economică la Oxfam America, a afirmat că ascensiunea magnatului la statutul de trilionar ‘marchează un punct de cotitură pentru oligarhie și o zi întunecată pentru democrație’.

‘Musk va fi un trilionar susținut de guvern, a cărui avere a fost alimentată de o eră a politicilor publice regresive’, a subliniat Nabil Ahmed. Acesta a menționat că un trilion de dolari ‘în mâinile unui singur om’ este incompatibil cu ideea ‘unei economii accesibile și a unei democrații sănătoase’, deoarece ‘inegalitatea economică generează inegalitate politică’.

În raportul său, Oxfam a subliniat că un impozit de 10% pe averea estimată la 1.000 de miliarde de dolari a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoțând peste 800 de milioane de oameni din sărăcie. Mai mult, a subliniat că, dacă Musk ar cheltui un milion de dolari pe zi, i-ar lua 2.740 de ani să cheltuiască 1.000 de miliarde de dolari și că, chiar dacă ar dona 100 de dolari fiecărei persoane de pe planetă, ar fi totuși unul dintre cei mai bogați zece miliardari din lume.

ONG-ul subliniază că o mare parte din averea lui Musk se bazează nu doar pe sprijinul guvernamental primit în trecut, ci și pe faptul că, în timpul mandatului său în administrația președintelui american Donald Trump, ‘ar fi profitat de situație pentru a-și proteja și spori’ averea. În acest sens, Oxfam a subliniat că SpaceX obține o cincime din veniturile sale de la guvernul federal și că listarea sa la bursă ‘va umple buzunarele’ oficialilor din administrația republicană, precum și ale fondurilor de investiții, ale persoanelor conectate politic și ale directorilor companiilor.

SpaceX urmează să lanseze, vineri, cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, depășind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019. Cu această operațiune, capitalizarea sa de piață este așteptată să ajungă la aproximativ 1.770 miliarde de dolari, plasând-o printre cele mai mari zece companii listate la bursă din lume.