Serbia spune că a încheiat un acord cu grupul ungar MOL privind compania sa petrolieră NIS

Belgradul a anunțat miercuri că a ajuns la un ‘compromis’ cu grupul MOL din Ungaria cu privire la poziția viitoare a statului sârb în compania națională de petrol NIS, cu condiția ca producătorul ungar de petrol și gaze să finalizeze achiziția pachetului majoritar rămas deținut de companii rusești, notează AFP.

Industria Petrolieră din Serbia (NIS), care aprovizionează 80% din piața națională, este deținută majoritar de Gazprom Neft și de compania sa soră Intelligence, filiale ale gigantului rus Gazprom, care controlează împreună 56% din acțiuni.

Statele Unite cer încă de la începutul anului 2025 retragerea companiilor rusești din NIS, amenințată de sancțiuni financiare americane care sunt amânate în mod regulat.

Ministrul sârb al energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a indicat pe rețelele sociale că guvernul sârb, deținător a aproape 30% din acțiunile NIS, ar mai putea achiziționa încă 5%, în cazul finalizării vânzării acțiunilor rusești către MOL.

Această majorare a participației va oferi statului sârb ‘drepturi sporite în ceea ce privește luarea deciziilor sau blocarea unor decizii importante’, a scris ministrul pe Instagram.

Pe de altă parte, compania maghiară s-a angajat să mențină producția la rafinăria din Pancevo, lângă Belgrad, ‘la cel puțin aceleași capacități anuale medii ca în ultimii patru ani’, premergători sancțiunilor americane, potrivit aceleiași surse.

În 2008, Serbia a vândut către Gazprom pachetul majoritar de acțiuni al NIS pentru 400 de milioane de euro.

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei Statelor Unite a prelungit recent, până pe 16 iunie, termenul acordat companiilor MOL și Gazprom pentru a-și finaliza negocierile.

Cele două grupuri au convenit în ianuarie asupra ‘prevederilor fundamentale ale unui viitor acord de vânzare’ a acțiunilor deținute de Gazprom în cadrul NIS.

‘Cred că ajungem la capătul răbdării americane’, a declarat miercuri președintele sârb Aleksandar Vucic.