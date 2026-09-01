Abrudean: PNL nu susține un guvern cu PSD, chiar dacă are un premier independent

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că poziția PNL nu s-a schimbat și că liberalii nu vor susține un guvern din care face parte PSD, indiferent dacă premierul este independent sau este propus de un partid.

Abrudean a precizat că propunerea PNL, susținută de USR și UDMR, pentru funcția de premier rămâne europarlamentarul Siegfried Mureșan și că liberalii sunt pregătiți inclusiv să treacă în opoziție.

‘PNL este pregătit să treacă în opoziție. Așa cum am afirmat în ultima perioadă, considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă, pentru asta sigur că există propunerile pe masa președintelui: propunerea Partidului Național Liberal susținută de USR și UDMR cu premier Siegfried Mureșan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu și formula pe care au agreat-o cu un posibil premier independent și un guvern în jurul PSD’, a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă are semnale că UDMR ar putea renunța la înțelegerea cu PNL și USR, președintele Senatului a spus că, în acest moment, nu are astfel de informații.

‘Vom vedea cum decurg lucrurile în perioada imediat următoare. Sigur că e nevoie de consultări formale, informale, președintele va decide. Cred că e nevoie ca asta să se întâmple cât mai rapid pentru a vedea dacă există într-adevăr o majoritate parlamentară pentru a forma un nou guvern cu puteri depline de care România are mare nevoie’, a mai spus Mircea Abrudean.

El a precizat că rămâne de văzut dacă vor exista parlamentari PNL care vor vota un guvern din care face parte PSD, arătând că, deocamdată, nu există certitudini, ci ‘doar posibile intenții’. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, parlamentarii respectivi se vor situa în afara partidului, a afirmat Abrudean.

Președintele Senatului a mai spus, referitor la posibilitatea susținerii unui premier independent, că, ‘în acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori, de a nu susține un guvern din care face parte PSD’.

‘Suntem în aceeași logică în acest moment cu premier independent sau cu altfel de premier, dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic până astăzi. Dacă ceva se schimbă în zilele următoare, cu siguranță conducerea partidului va comunica’, a mai precizat Abrudean.

Întrebat dacă PNL ar susține cel puțin învestirea unui astfel de guvern, Abrudean a afirmat că, potrivit informațiilor din spațiul public, există suficiente voturi pentru formarea acestuia fără sprijinul liberalilor.

‘Așteptăm să vedem când se va intra într-un calendar de învestire, în momentul în care președintele va nominaliza un premier, va desemna un candidat. Repet, dacă ne luăm după ceea ce se declară, se speculează în spațiul public, pare că ar exista această majoritate. Sigur că de la speculații până la voturi e cale lungă, am mai avut câteva experiențe în ultima perioadă, dar noi considerăm că este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a merge înainte cu ceea ce este de făcut în România. În același timp, limitele sunt clare: PNL nu va susține un guvern din care face parte PSD’, a mai spus Abrudean.

În ceea ce privește posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în cazul în care nici a doua propunere de premier nu ar obține votul Parlamentului, Mircea Abrudean a spus: ‘Haideți să ajungem în acea situație, eu nu cred că vom ajunge în această situație, dar, evident, dacă nu va exista o altă formulă și nu se întrezărește coagularea unei majorități stabile, soluția constituțională sunt alegerile anticipate, sigur că decizia aparține președintelui României’.