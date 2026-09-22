Nicușor Dan: Suntem într-un interval de 10 zile în care trebuie să ne concentrăm pe actuala nominalizare

Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la New York, că în prezent preferă să se concentreze pe șansele actualei sale nominalizări la funcția de premier de a forma guvernul și să nu comenteze variantele care ar putea interveni în eventualitatea unui eșec.



‘Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă. Bineînțeles, un guvern care să păstreze direcția pro-occidentală și să păstreze obligațiile pe care România și le-a luat, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun, și, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în fața Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluție care să treacă de votul Parlamentului’, a spus președintele Dan într-o conferință de presă pe marginea Adunării Generale a ONU.

Președintele s-a declarat convins că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan ‘va fi unul adaptat realităților’.

Nicușor Dan a refuzat să comenteze asupra eventualității unui guvern format de PSD și AUR sau alte variante care pot apărea în urma eșecului actualului premier desemnat de a obține majoritatea în parlament pentru un nou guvern.

‘În primul rând suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu, și, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni pe care dumneavoastră le menționați, sunt multe altele. Și nici PSD și AUR împreună nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece’, a subliniat președintele.

El s-a declarat totuși dispus să reia discuțiile cu partidele, dacă actuala desemnare nu va fi una încununată de succes.

‘Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil. Și, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele’, a mai spus Nicușor Dan.