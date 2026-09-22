Grindeanu despre posibile discuții cu Mureșan: Să ia în calcul în programul de guvernare recomandările votate de PSD la Sinaia

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este dispus să aibă discuții cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, dacă acesta ia în calcul, pentru programul de guvernare, cele 10 recomandări adoptate de social-democrați la reuniunea avută recent la Sinaia.

‘Noi în toată această perioadă am fost, să spunem, maturul din încăpere și am încercat să găsim soluții. Faptul că după dezbateri interne, care au durat mai multe luni, am avut un vot în care aproape 98% dintre cei 5.000 de colegi au spus că trebuie să schimbăm direcția, adică trebuie să ne retragem din Guvernul Bolojan, faptul că domnul Mureșan, înainte de a avea o discuție cu noi, dacă dorește voturile PSD, spune cum continuă direcția proastă în care a mers sau modul în care a condus Ilie Bolojan și că dorește să conducă Guvernul în același mod, nu cred că ne conduce spre o altă o concluzie decât cea pe care a luat-o PSD mai devreme: de a nu vota. Altfel, dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat, decalogul la Sinaia. N-am auzit nimic să spună domnul Mureșan despre aceste lucruri de când a fost nominalizat până acum, că vă lua măcar în calcul propunerile PSD’, a explicat Grindeanu, într-o conferință de presă, întrebat dacă mai are sens să poate discuții cu Mureșan în privința programului de guvernare și a votului din Parlament în condițiile în care conducerea PSD a decis să nu susțină Guvernul pe care urmează să îl formeze premierul desemnat.

El a adăugat că a auzit din partea premierului desemnat, de joia trecută și până acum, ‘jigniri la adresa PSD’.

‘Trecem peste aceste lucruri și spunem că pe noi ne interesează în primul rând politicile pentru români. Faptul că am schimbat și am votat o moțiune de cenzură e din cauză că România mergea în direcție greșită și vine cineva acum și ne spune că vrea să continue aceeași direcție, dorind voturile PSD, și fără a avea măcar minima decență de a spune că da, știu ce a făcut PSD, știu că au un document, un decalog adoptat la Sinaia și o să-l iau în considerare. Nimic de acest tip. Inclusiv în această dimineață, înjurături la adresa PSD. De fapt, domnul Mureșan cred că doar vreo două luni s-a oprit în cariera domniei sale în a înjura la PSD, acele două luni au fost când a fost pe liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare, în urmă cu un an și ceva’, a transmis liderul social-democrat.