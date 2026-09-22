Simion: Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor

Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni că partidul său nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan, ”în ciuda tuturor presiunilor”.

”Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen (n.r. – de la Camera Deputaților) și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”, a scris el pe Facebook.

Luni dimineață, după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a lua parte la percheziții, fiind vizat într-un dosar de înșelăciune, George Simion a transmis că ”România este o dictatură”.

”Oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor”, a fost mesajul lui Simion.

Deputații AUR au protestat luni, în plenul Camerei, față de modul în care a fost tratat fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, de autoritățile statului. Aleșii AUR s-au strâns în fața tribunei Camerei Deputaților cu pancarte în mâini pe care era scris ‘Opriți poliția politică!”.