Siegfried Mureșan: Actuala conducere a PSD transmite că nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni, că, prin decizia PSD de a nu susține Guvernul, luată înainte de a-i vedea programul și de a exista un dialog, actuala conducere a social-democraților transmite că nu își dorește soluționarea crizei politice.

Mureșan a afirmat că PSD are de ales între a susține Guvernul propus de el și deblocarea crizei politice sau a-l respinge și prelungirea crizei.

‘Înainte să vadă programul nostru de guvernare și înainte să existe un dialog pe prioritățile României, conducerea PSD a transmis deja membrilor săi de partid să nu susțină Guvernul pe care îl propunem. Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm’, a scris Mureșan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, ‘prioritățile de guvernare au un scop final clar, pe care, în mod normal, și PSD ar trebui să îl susțină: creșterea sustenabilă, pe termen lung, a nivelului de trai al românilor’.

Premierul desemnat a informat că programul de guvernare la care lucrează în aceste zile va cuprinde:

* ‘măsuri pentru reformarea companiilor de stat, astfel încât acestea să aducă beneficii oamenilor, nu să consume banii românilor pentru finanțarea sinecurilor de partid’;

* ‘o administrație publică puternică și eficientă, care să ofere servicii publice la standarde europene’;

* ‘o guvernare predictibilă, profesionistă, bazată pe reguli clare, fără schimbări de pe o zi pe alta, dictate de interesele partidelor’;

* ‘utilizarea responsabilă a banului public, pentru a avea resursele necesare cu care să finanțăm creșterea nivelului de trai al oamenilor’;

* ‘întărirea securității, fiindcă putem garanta bunăstarea românilor doar dacă aceștia se simt, înainte de toate, în siguranță. La fel, investitorii vin în țara noastră doar dacă aceasta este sigură și stabilă’;

* ‘o voce puternică pe plan european, fiindcă marile provocări cu care ne confruntăm – apărarea și securitatea, ascensiunea inteligenței artificiale, competitivitatea și combaterea schimbărilor climatice – vor putea fi soluționate doar la nivel european. Niciun stat european nu poate să gestioneze singur aceste provocări. Iar deciziile europene pe aceste priorități pot fi influențate în interesul României doar dacă avem un guvern capabil să-și impună punctul de vedere în Europa’.

Conform lui Mureșan, România are nevoie de un Guvern și PSD are de ales.

‘Nu mai avem timp de pierdut. România are nevoie de un Guvern. PSD are de ales: susține acest Guvern, ceea ce va duce la deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână; respinge Guvernul și prelungește pe perioadă nedeterminată criza pe care a declanșat-o acum 5 luni printr-o moțiune de cenzură’, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că recomandarea de a nu susține Guvernul Mureșan va fi înaintată Consiliului Politic Național, care este forul statutar din acest punct de vedere.

‘Această decizie de astăzi a fost luată în unanimitate’, a precizat Grindeanu.