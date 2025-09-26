ACEA: BYD vinde mai multe mașini decât Tesla în UE, pentru a doua lună consecutiv

BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), a vândut luna trecută de trei ori mai multe mașini noi în Uniunea Europeană, comparativ cu august 2024, depășind rivalul Tesla pentru a doua lună consecutiv, arată datele publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

În august, vânzările Stellantis s-au redresat în Europa, înregistrând prima creștere din februarie 2024, pe fondul majorării pieței în ansamblu, stimulată de expansiunea vânzărilor de mașini hibride plug-in (PHEV) și vehicule pe baterii (BEV).

Industria auto europeană se confruntă cu dificultăți, inclusiv taxele vamale americane, concurența din China și noile reglementări de mediu mai stricte.

Producătorii auto și-au majorat vânzările de mașini hibride plug-in pentru îndeplinirea țintelor privind emisiile, prin lansarea de modele mai accesibile și mai profitabile decât vehiculele complet electrice. De asemenea, mărcile din China au folosit noile tehnologii pentru a minimaliza impactul taxelor vamale impuse de UE vehiculelor electrice produse în statul asiatic.

Luna trecută, înmatriculările grupurilor Renault și Volkswagen au urcat cu 8,1% și, respectiv, cu 6,3%. Stellantis a raportat un avans de 2,2%, prima creștere începând din februarie 2024.

Vânzările Tesla în UE au scăzut cu 36,6%, iar cota de piață a companiei americane s-a redus la 1,2% (de la 2% în august 2024). Livrările BYD au urcat cu 201,3%, iar cota de piață a companiei chineze a ajuns la 1,3%.

Vânzările grupului chinez SAIC Motor au înregistrat o expansiune de 59,4% în august, iar cota sa de piață a urcat la 1,9%.

Vânzările totale de mașini în UE au crescut cu 5,3% luna trecută, în timp ce înmatriculările de mașini hibride plug-in, hibride electrice (includ tehnologia de tip mild hybrid și full hybrid) și vehicule pe baterii au reprezentat în mod colectiv 62,2% din înmatriculările blocului comunitar, de la 52,8% în august 2024.

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în august un avans anual de 8,6%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a majorat la 5,1%, de la 5%. Un număr de 34.803 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în august în Europa, comparativ cu 32.041 în perioada similară din 2024.