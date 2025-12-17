Administraţia SUA lansează o campanie de recrutare a inginerilor AI pentru posturi guvernamentale

Administraţia preşedintelui Donald Trump a lansat o campanie pentru recrutarea a 1.000 de ingineri în funcţii federale, pe mandate de câte doi ani, potrivit unui site guvernamental consultat luni de Reuters, transmite Reuters.

Programul vizează specialişti cu expertiză în inginerie software, inteligenţă artificială, securitate cibernetică şi analiză de date. Cei selectaţi vor fi repartizaţi în diverse agenţii guvernamentale, majoritatea poziţiilor fiind localizate în Washington, D.C.

Potrivit informaţiilor publicate, mai multe companii private s-au angajat să ia în considerare angajarea participanţilor la program după finalizarea stagiilor în administraţia publică. Printre firmele menţionate se numără Apple, Google şi Nvidia.

Iniţiativa face parte din strategia administraţiei Trump de restructurare şi modernizare a agenţiilor guvernamentale, prin atragerea de competenţe tehnice avansate din sectorul privat.