Rusia interzice pentru prima dată exportul de combustibil pentru avioane

Guvernul rus a interzis, pentru prima dată, exportul de combustibil pentru avioane, transmite DPA.

‘Obiectivul deciziei este de a asigura stabilitatea pe piața internă de combustibil’, se arată în comunicatul de luni al autorităților de la Moscova. Măsura va rămâne în vigoare până în 30 noiembrie.

Cantitățile de kerosen care sunt deja la vamă sau sunt trimise pe baza acordurilor bilaterale guvernamentale sunt exceptate de la această reglementare. Realimentarea avioanelor străine la aeroporturile rusești va rămâne de asemenea posibilă.

Este pentru prima dată când Rusia impune astfel de restricții asupra combustibilului pentru avioane, care vine după reglementări similare privind vânzările externe de benzină și motorină.

Fundalul acestei măsuri îl reprezintă atacurile cu drone ucrainene asupra facilităților petroliere ruse. Numai în 16 mai au fost lovite 16 rafinării rusești, inclusiv 8 din cele 10 cele mai mari. Procesarea țițeiului în Rusia este acum la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 10 ani.

În peninsula Crimeea, ocupată de ruși, din weekend șoferii pot realimenta doar după ce prezintă cartele de raționalizare sau în cantități mici.

Interzicerea exportului de kerosen are un impact redus asupra pieței globale, unde Rusia are o pondere de aproximativ 2%.

Până acum principalul cumpărător era Turcia.

Pe fondul majorării semnificative a prețului kerosenului, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, companiile aeriene au răspuns prin renunțarea la unele rute, în cadrul eforturilor de a gestiona cheltuielile înainte ca situația să se înrăutățească. Experții din industrie avertizează că vor urma alte reduceri ale numărului de zboruri dacă prețurile combustibililor rămân ridicat, în special înaintea sezonului de vară.

Întreruperea aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz a redus fluxurile de petrol, majorând prețurile, sporind costurile operaționale pentru operatorii aerieni și provocând temeri privind posibilul deficit de aprovizionarşe cu kerosen în următoarele luni.

Dacă presiunile asupra prețurile combustibililor continuă, efectele vor fi simțite direct de turiști, care vor plăti prețuri mai mari pentru biletele de avion, în timp ce este redusă disponibilitatea călătoriilor aeriene.