Valurile de căldură vor costa economia Greciei până la 13 miliarde de dolari

Valurile repetate de căldură ar putea costa economia elenă până la 13 miliarde de dolari, de acum și până în 2030, se arată într-un raport publicat de Allianz Trade, informează publicația elenă Kathimerini.

Căldura extremă ar putea afecta productivitatea angajaților, costurile cu energia și investițiile, reducând PIB-ul Greciei cu până la 4,1%, conform studiului.

Reducerea investițiilor și a consumului va atinge 8%, și, respectiv, 4%, în timp ce inflația și șomajul vor crește cu 2,5% și, respectiv, 1%.

‘Valurile de căldură nu mai sunt fenomene meteo de scurtă durată, ci un șoc economic structural’, avertizează Allianz Trade.

Compania apreciază că efectele fiscale vor fi mai mari în economiile mai puțin capabile să le absoarbă, iar adaptarea economiilor la căldura extremă va deveni un factor cheie al competitivității.

Allianz Trade este prezentă pe piața asigurărilor din 52 de țări și are 5.500 de angajați. În 2021, cifra de afaceri a companiei a fost de 2,9 miliarde de euro, iar tranzacțiile comerciale globale asigurate au reprezentat o expunere de 931 miliarde de euro.