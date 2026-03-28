Afacerile din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, în scădere cu peste 28 % în ianuarie față de decembrie 2025

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în prima lună a anului în curs, atât ca serie brută, cu 28,2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,8%, raportat la decembrie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Față de luna ianuarie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, în luna ianuarie 2026, a coborât, atât ca serie brută, cu 4,4%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 4,9%.

Scăderea cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, serie brută, cu 28,2% în luna ianuarie 2026 s-a produs pe fondul scăderilor cifrei de afaceri din activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare și transmitere de programe (-35,1%), activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației (-32,0%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-29,0%), activitățile de comunicații (-22,5%) și din activitățile de transporturi (-21,0%).

În ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, serie brută, s-a diminuat pe ansamblu cu 4,4% ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri din activitățile de transporturi (-9,7%), activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației (-3,9%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-3,5%) și din activitățile de comunicații (-0,8%).

Activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare și transmitere de programe au crescut cu 8,1%.

‘Cifra de afaceri netă (exclusiv TVA) se calculează prin însumarea veniturilor facturate rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților. Nu sunt incluse în cifra de afaceri: valoarea ambalajelor restituite după livrare; accizele; subvențiile primite de la autoritățile publice sau instituții ale UE; vânzarea propriilor terenuri și a activelor fixe; rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților’, precizează INS.