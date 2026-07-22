Alexandru Nazare: România are toate şansele să devină una dintre principalele destinaţii europene pentru turismul de evenimente

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, marţi seară, că marile festivaluri din România produc un efect în lanţ care trebuie susţinut de către stat, printr-un cadru fiscal predictibil şi competitiv care să încurajeze astfel de investiţii private. În plus, Nazare este de părere că aceste evenimente poziţionează România pe harta marilor destinaţii europene şi reprezintă o formă de promovare de ţară care susţine direct antreprenoriatul românesc.

„Cele mai mari festivaluri din România reunesc anual peste 1 milion de participanţi, atrag zeci de mii de turişti străini, generează un impact economic de milioane de euro şi mobilizează investiţii private importante pentru organizare, infrastructură şi servicii. Beneficiile merg însă mult dincolo de aceste cifre”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, fiecare turist care participă la un festival înseamnă nopţi de cazare, consum la restaurante, transport, cumpărături şi servicii locale.

De asemenea, înseamnă venituri pentru antreprenori, locuri de muncă, încasări suplimentare la bugetele locale şi la bugetul de stat.

„În acelaşi timp, aceste evenimente poziţionează România pe harta marilor destinaţii europene şi reprezintă o formă de promovare de ţară care susţine direct antreprenoriatul românesc. Această expunere se traduce în mai mult decât notorietate. Se traduce în încredere, într-o imagine actuală şi dinamică a României, în interes crescut pentru turism, investiţii şi pentru organizarea altor evenimente internaţionale”, a mai transmis Nazare.

Ministrul interimar al Finanţelor este de părere că o ţară care demonstrează că poate găzdui în condiţii excelente sute de mii de participanţi transmite un semnal puternic despre capacitatea de organizare şi despre potenţialul său economic.

„Din perspectiva Ministerului Finanţelor, este obligatoriu să construim un cadru fiscal predictibil şi competitiv care să încurajeze astfel de investiţii private – politici fiscale care să stimuleze activităţi cu efecte economice în lanţ, să susţină antreprenoriatul românesc şi care să genereze venituri suplimentare pentru stat”, anunţă Nazare, precizând că a demarat grupuri de lucru dedicate, pentru a aduce mai multă echitate fiscală acestui sector generator de beneficii economice şi sociale multiple.

Potrivit ministrului interimar, sectoarele cu efect multiplicator trebuie să rămână un element strategic în strategia de dezvoltare economică.

„România are toate şansele să devină una dintre principalele destinaţii europene pentru turismul de evenimente. De aceea, trebuie să putem oferi stabilitate, predictibilitate şi un mediu fiscal care încurajează investiţiile şi transformă acest potenţial într-un avantaj economic diferenţiator, pe termen lung”, este de părere Alexandru Nazare.

România organizează anual mai multe evenimente recunoscute. Unele dintre ele tocmai s-au încheiat – Beach Please! şi Electric Castle – iar Untold urmează (6-9 august).